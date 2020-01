Jansrud unnskyldte seg etter norsk dobbeltseier i Kitzbühel: – Jeg må bare beklage, Østerrike

KITZBÜHEL/STAVANGER:

Norske alpinister hadde ikke vunnet utfor eller super G i verdenscupen denne sesongen. Ingen seire etter at Aksel Lund Svindal ga seg.

Før denne Kitzbühel-helgen var det noe på gang. Både Kjetil Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde var gode på treningene før fredagens renn.

Lik tid

Kilde var første nordmann i løypa og kjørte ut som nummer 13. Østerrikeren Matthias Mayer ledet på hjemmebane etter et veldig sterkt løp.

Kilde startet godt og tok ledelsen, men midtveis var han 31 hundredeler bak Mayer, som knapt hadde gjort noen feil. Var det mulig å ta igjen noe som helst på hjemmehåpet?

Tiden på den nest siste passeringen viste at jo, det var absolutt mulig. Bare to hundredeler skilte de to da. Kilde hadde god fart med seg inn mot målseilet og fikk lik tid som mannen i lederstolen.

– Det er herlig, det er herlig! Han leverer, utbrøt NRK-ekspert Marius Arnesen etter målgang.

– Er det mulig?

Men den gode norske dagen var langt fra over. Kjetil Jansruds prestasjoner har variert, både denne og forrige sesong. Fredag var han tilbake for fullt og ledet med over et halvt sekund på den ene mellomtiden. Mot mål tapte han noe til Kilde og Mayer, men 16 hundredeler er mer enn nok.

– Å høre jubelen når du kommer i mål her i Kitzbühel er fantastisk. Jeg må bare beklage, Østerrike, for at jeg slo deres mann, men jeg er superfornøyd, sa Jansrud på tysk til intervjueren på arenaen etter Norges første super G-seier i 2019/20-sesongen.

Han sprudlet i intervjusonen etter triumfen:

Trodde at seieren glapp

– Det er en krevende super G. Du skal være i bra harmoni for å kjøre den med selvtillit, og slik var det i dag. Men jeg gjør noen småfeil over Hausberg, ting som jeg føler koster meg seieren der og da. Det er ikke perfekt. Jeg hadde sett Aleks og Matthias kjøre før meg og synes at de leverte et veldig bra løp. Å komme i mål til grønne tider ... jeg pleier ikke å juble så mye når jeg kommer i mål, sier Jansrud til Aftenposten.

Dette var hans første seier siden utforgullet i VM i fjor.

– Utfor har vært kjempevanskelig, men i super G var jeg på pallen i forrige renn og igjen i dag.

– Helt fantastisk! Er det mulig? Jeg traff bra, men Kjetil er i en klasse for seg. Jeg hadde det på følelsen i dag, sa Kilde etter at Jansrud var kommet i mål.

Kilde har, i motsetning til Jansrud, aldri vært på pallen i alpintgale Kitzbühel før.

– Første gang på pallen i Kitzbühel, foran denne fansen. Og så er det dobbelt norsk!

Kilde tok innpå landsmannen Henrik Kristoffersen i sammenlagtcupen i alpint.

– Det viser at vi har et godt lag.

Svindal-skryt

Svindal fulgte også med fra målområdet.

– Savner du dette?

– Litt, men jeg vet hvor mye som ligger bak. Men det var gøy å være med på besiktigelsen. Jeg synes både Kjetil og Aleks kjørte dritbra på oppvarmingen, sier han til Aftenposten.

– Så du så at dette lå i lufta?

– Nei, ikke i det hele tatt, men jeg syntes at ting så bra ut.

– Kjetil har slitt litt i år, har han spurt deg om råd?

– Ikke så mye, egentlig, han vet hva han må gjøre og trenger ikke å spørre så mye om råd.