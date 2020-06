Onsdag fortalte langrennsløper Kathrine Harsem til Adresseavisen at hun har følt seg som en byrde i toppidretten med sin sykdom som er knyttet til mental helse.

– Det er et tema som vi jobber mye med. Generelt bruker jeg å si at de mentale prosessene som er sentrale for utøvere er veldig undervurdert. Spesielt gjelder dette utøvere som jakter bakfra og føler at de ikke er på det nivået de ønsker seg. De ofrer mye, sier Frode Moen.