Skjelbreid kritiserer Røiseland: – Hun kaster bort en kjempesjanse

Røiseland har slitt på standplass denne sesongen, men har gått gnistrende i sporet. Hun har vært med på begge stafettseirene til Norge denne sesongen, mens en 2. plass på sprinten i Östersund er hennes beste individuelle resultat så langt.

Likevel velger hun å stå over rennene i Frankrike. Den langsiktige planen er VM i italienske Antholz i midten av februar. Det betyr også at hun nedprioriterer verdenscupen sammenlagt, noe tidligere toppskiskytter Liv Grete Skjelbreid ikke forstår.

– Hun kaster bort en kjempesjanse til å vinne begge deler, noe jeg tror hun kunne klart. Hun hadde dratt til VM som favoritt selv om hun hadde gått for sammenlagtseieren i verdenscupen, sier Skjelbreid til NRK.

Hun er en av to kvinnelige skiskyttere fra Norge som har vunnet verdenscupen sammenlagt. Skjelbreid vant i 2003/04-sesongen, der hun også tok fire VM-gull i Oberhof. I 2012/13-sesongen var det Tora Berger som sto øverst på seierspallen med flest poeng i verdenscupen.

– Jeg synes det er defensivt, for Marte har kanskje tidenes mulighet hvis hun hadde gått de tre individuelle rennene her før jul. Hun får kanskje sjansen igjen, men hun har definitivt den i år, fortsetter Skjelbreid.

Røiseland svarer følgende i en SMS på kritikken fra NRK-eksperten:

– Dette er en del av en langsiktig plan som ble bestemt for lenge siden. I år trenger jeg en litt lengre treningsperiode for å stå sesongen helt ut og være best mulig forberedt til VM. Det var selvsagt tøft å reise hjem nå etter en god sesongstart, men av og til må man gjøre noen tøffe prioriteringer for å lykkes!