Hun har ikke spilt en håndballkamp på syv måneder – kastes rett inn i NM-finalen

Født: 9. februar 1999

Bosatt: Kristiansand

Klubb: Vipers

Meritter: Ble i september 2018 av Det europeiske håndballforbundet (EHF) inkludert på en liste over de 20 beste unge håndballspillerne å se opp for i fremtiden. Fikk VM-sølv i 2018 med J20-landslaget. Kom på turneringens All star-lag. Debuterte på seniorlandslaget 22. november 2018. Tatt ut til EM 2018. Har NM-gull, seriemesterskap og sluttspillgull med Vipers. Ble forrige sesong årets spiller i Eliteserien og årets håndballprofil.