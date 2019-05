Hamar: Vipers vant sluttspillgull etter å ha slått Storhamar over to jevne kamper på tre dager. Det betyr Champions League-spill og et nytt trofe, men sistnevnte bryr Gjekstad seg lite om.

– Det betyr ekstremt mye å ha Champions League-plassen. Sluttspillsseieren er egentlig sekundært, sier Gjekstad.