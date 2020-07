Internasjonal presse omtaler Jagges dødsfall: «Han var den lykkelige personen som ville alle vel»

Dette skriver utenlandske medier om den norske OL-mesteren.

Finn Christian Jagge gikk bort onsdag, 54 år gammel. Erlend Aas / SCANPIX

9. juli 2020 12:24 Sist oppdatert nå nettopp

Den tidligere alpinisten Finn Christian Jagge døde onsdag, bare 54 år gammel. Familien opplyste på Facebook at OL-gullvinneren fra 1992 døde etter akutt sykdom.

Nyheten har naturlig nok fått stor oppmerksomhet i Norge. OL-gullet fra 1992 sees på som legendarisk grunnet seieren over Alberto Tomba. I tillegg markerte «Finken» seg i diverse TV-programmer etter endt karriere.

Den triste nyheten får oppmerksomhet også utenfor Norge.

«Finkens» venn og tidligere konkurrent, Thomas Fogdö, er blant dem som tar nyheten tungt.

– Han var den lykkelige personen som ville alle vel. Han brydde seg om folk på ekte, ikke bare for saks skyld. Han var et fantastisk menneske. Det er fryktelig at han ikke lever lenger. Jeg lider virkelig med hans nære og kjære, sier Fogdö til Aftonbladet.

Ble besøkt av «Finken» på sykehuset

«Finken» slet med hyppige skader i karrieren, men ingen så alvorlige som den Fogdö fikk da han ble lam fra livet og ned etter en ulykke i 1995. Fogdö forteller at Jagge og Ole Kristian Furuseth var blant dem som besøkte ham på sykehuset etterpå.

– Selv om vi ikke hadde mye kontakt de senere årene, hadde vi fortsatt en spesiell relasjon. «Finken» var en gammel og god venn av meg, og han har en spesiell plass i hjertet mitt. Dels fordi han støttet meg da jeg hadde det som vanskeligst og delvis for måten han var på, sier Fogdö.

Han ble selv nummer fem i det berømte OL-rennet i 1992.

Tidligere alpinist Thomas Fogdö er i sorg etter at Finn Christian Jagge døde. DENNIS YLIKANGAS / BILDBYRÅN

Triumfen mot Tomba får mye oppmerksomhet

Også aviser som finske Iltalehti, østerrikske Kleine Zeitung, spanske Mundo Deportivo, amerikanske NBC og nederlandske AD omtaler nyheten. Samtlige legger stor vekt på seieren mot Tomba i 1992. Italieneren var den store alpinstjernen på den tiden.

«Finkens» seier la imidlertid grunnlaget for den norske alpinsuksessen som skulle følge etter.

Også i diverse italienske aviser brukes det plass på å beskrive nordmannens seier mot Tomba. Inews24 omtaler «Finkens» prestasjon i Albertville som «et mesterstykke».

Hylles av Tomba

Selv er Tomba knust etter beskjeden om den gamle konkurrentens dødsfall. Den tredobbelte OL-vinneren var ute på tur da han fikk det triste budskapet.

– Han var en bra gutt. Alltid blid - en perfekt reisekamerat. Jeg vil definitivt ringe kona hans ved et passende tidspunkt, for jeg kan forestille meg hvor vondt hun har det nå, sier en tydelig preget Tomba i intervju med Sciare Magazine.

Tomba har også snakket med VG etter at «Finken» gikk bort. Han tar åpenbart nyheten svært tungt. Minnene om den gamle konkurrenten er mange.

– Det er mange bilder som går gjennom hodet mitt. Som da han og lagkamerat (Hans Petter) Buraas bar meg på skuldrene sine etter seieren min i mitt siste verdenscupløp i Crans-Montana i 1998, sier Tomba.

Alberto Tombo bæres på gullstol av Finn Christian Jagge og Hans Petter Buraas etter Tombas siste verdenscuprenn. Jan Tomas Espedal / ftpnfs

«Et utrolig fint menneske»

Svenske Pernilla Wiberg dominerte kvinnesiden av alpinsirkuset på 90-tallet. Hun tok OL-gull i både Albertville og på Lillehammer – og kjente den norske alpinhelten godt.

– «Finken» stilte med egne penger for å støtte talenter, samtidig som han ordnet arrangementer med deltagere fra hele verden, der inntektene gikk til å støtte kreftsyke barn, skriver Wiberg i en SMS til Expressen.

– Han var en av de største karakterene i norsk idrett. Vi kjente hverandre godt. Jeg sender med tungt hjerte en stor klem. Han var et utrolig fint menneske.

Pernilla Wiberg har i likhet med «Finken» jobbet som TV-ekspert i senere år. Wiberg jobbet som ekspert for norske TV 2 under OL 2014. NISSE SCHMIDT / SCANPIX / SCANPIX SWEDEN

