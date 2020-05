KRISTIANSAND: – Dette har vi gledet oss til lenge. Så blir det vår oppgave å sørge for at ingen blir smittet. Når ikke det er lov med kroppskontakt tenker jeg at trenerne har en ekstra oppgave, sier sier Kai Corrigan, utviklingskonsulent i NHF region Sørvest.

Han er også trener for Vågs damelag i 2. divisjon. Når de har vært samlet til fysisk trening to ganger i uka utendørs har han lagt merke til at avstandsreglene ikke bare er enkle å overholde.