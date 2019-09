VM-sjokket: Jakob Ingebrigtsen disket fra finalen på 5000-meteren

Nyheten kom lenge etter at alle trodde Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen var klare for mandagens finale. Juryen slår ned på at 19-åringen hadde tre steg utenfor banen under sisterunden av fredagens kvalifisering.

Det var NRK som først meldte om diskvalifiseringen.

Trenerpappa Gjert Ingebrigtsen var blant dem som fryktet det verste rett etter løpet. Det ga han uttrykk for på direktesendt TV, men en snau time senere var han beroliget.

– Han er ikke disket. Det er bare å slutte å gnåle om det. Skulle han vært disket, var det da han kom i mål. Det er da du blir disket, sa han til NRK.

Men dramaet var ikke over likevel. Ingen fra Team Ingebrigtsen har foreløpig kommentert sjokkbeskjeden.

På TV-bildene kunne det se ut som Jakob Ingebrigtsen fikk en liten dytt før han mistet balansen.

– Det var ikke min skyld, sa han til NRK da han ble spurt om å forklare stegene utenfor listen.

Lise Åserud / NTB scanpix

– Nå er alt bonus

Etter Jakobs kvalifiseringsløp reagerte Gjert Ingebrigtsen på sønnens taktikk.

– Det ble et ekstremt risikofylt løp. Han holdt på å tryne flere ganger der, og han løp veldig rotete. Det ble veldig mye i klynge, sa han til NRK etterpå.

Så lenge han unngikk uhell, var det ventet at lillebror Ingebrigtsen kom til å ta seg greit videre fra kvalifiseringen. Men det ble ikke et feilfritt løp av den unge Sandnes-løperen.

I heat to ble Filip nummer tre med 13.20,53, mens eldstemann Henrik knep 7.-plassen med 13.21,22. Sistnevnte gikk videre på tid.

– Jeg er kjempefornøyd med å komme til finalen. Jeg har innfridd mine egne forventninger. Nå er alt bonus, sa Henrik Ingebrigtsen, som kom til VM i Qatar som et usikkert kort.

Lise Åserud / NTB scanpix

Jakob Ingebrigtsen er regjerende europamester på 5000 meter. I juli satte han norsk rekord med tiden 13.02,03 under Diamond League-stevnet i London. Med det slettet han Marius Bakkens 15 år gamle rekord.

Saken oppdateres