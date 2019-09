«Tutta» roste partneren etter seier i Solheim Cup

Europa-kaptein Catriona Matthew fant ikke plass til Pettersen i sine fire parkonstellasjoner i de innledende foursomekampene fredag formiddag, men i fourball fikk den norske profilen sjansen. Og den grep hun.

Sammen med makkeren Anne Van Dam ble det grei seier over Lizette Salas og Danielle Kang fra USA. Spillerne slo på hver sin ball, og den beste ballen fra hvert lag blir tellende på hvert hull. Totalt vant Pettersen og van Dam seks hull, mens amerikanerne stakk av med to. Kampen var ferdig etter 16 hull.

Med seieren sendte Tutta og Van Dam Europa i ledelsen 3,5 - 2,5 over USA.

– Jeg har den beste partneren i verden i dag, sa en hes Pettersen i et intervju vist på Eurosport.

Etter at hun og partner van Dam imponerte fredag, gjenstår det fortsatt å se om de får tillit og får spille også lørdag.

Slo tilbake

For Pettersen åpnet runden riktignok som et lite mareritt. På det første hullet havnet hun rett i bunkeren etter utslaget, og etter et nytt dårlig slag plukket hun opp ballen uten å spille hullet ferdig. På hull nummer to havnet Tutta i vannet, og måtte igjen lene seg på makker Anne Van Dam.

Så slo 38-åringen fryktelig tilbake med et godt tredje hull, og på det fjerde senket hun en rundt ti meter lange birdieputt til ellevill jubel. Pettersen knyttet neven i triumf over kjempeslaget.

Pettersen og van Dam utfylte hverandre med godt spill og hadde full kontroll i duellen mot Kang og Salas. Europeerne vant fem av de første ni hullene og hadde dermed et klart overtak.

Showet for publikum

Tutta har slitt med sykdom den siste tiden. På torsdagens pressekonferanse stilte hun nærmest uten stemme. Fredag sprudlet imidlertid 38-åringen og vartet opp med en liten danseoppvisning for publikum på utslagsstedet for første hull.

Publikum svarte med ellevill jubel og applaus til veteranen.

Lørdag skal det spilles foursome- og fourballkamper i Solheim Cup, før avgjørelsen faller i form av tolv singlekamper søndag.

FÅTT MED DEG DENNE? Skrev norsk golfhistorie i storturnering

Solheim Cup-veteran

Suzann Pettersen var tidligere denne sesongen tilbake i golfsirkuset etter barnefødsel. Hun var i utgangspunktet tiltenkt rollen som visekaptein på det europeiske laget, men Europa-kaptein Catriona Matthew trakk overraskende Tuttas navn opp av hatten da hun skulle komplettere troppen på tolv spillere.

Dermed fikk den norske veteranen en mer framtredende rolle enn hun opprinnelig hadde sett for seg på Gleneagles i Skottland denne helgen.

38-åringen spiller Solheim Cup for niende gang.

Europa har ikke vunnet Solheim Cup på hjemmebane siden 2011. Da leverte Pettersen helt avgjørende bidrag på veien mot seieren.

De to siste utgavene har endt med amerikansk triumf, mens Europa tok en knepen 2013-seier på bortebane i turneringen, som spilles annethvert år.

(©NTB)