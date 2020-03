– Hadde Champions League-nivå på trening i fjor. I år har vi slitt med å stille to lag.

KRISTIANSAND: – Det har vært en enorm forskjell på treningene i år kontra i fjor. Da hadde vi Champions League-nivå på trening. I år har vi slitt med å stille to lag. Det er ikke ideelt. Det har vært vanskelig, sier en oppgitt Ole Gustav Gjekstad etter at Champions League-eventyret er over i denne omgang.

Det ble klart etter at russiske Rostov-Don, fjorårets sølvvinner i Champions League, ble for sterke og vant 32–29 i Aquarama.

Dermed blir Vipers stående med de fem poengene de tok med seg inn i mellomspillet. De siste fem kampene i «det gode selskap» har endt uten Vipers-poeng – og i gjennomsnitt 32 baklengsmål per kamp.

Fakta: Kampfakta Vipers – Rostov-Don 29–32 (16–15) Håndball, Champions League Aquarama, 1452 tilskuere Vipers: Andrea Austmo Pedersen, Yurou Yang – Henny Reistad 8, Heidi Løke 6, Vilde Jonassen 5, June Andenæs 3, Marta Tomac 3, Silje Waade 2, Carolina Morais 1, Tonje Refsnes 1, Linn Jørum Sulland, Hanna Yttereng og Sunniva Andersen. Toppscorer Rostov-Don: Anna Vjakhireva 10. Utvisninger: Vipers 4x2 min., Rostov-Don 4x2 min. Dommere: Andreu Marin og Ignacio Garcia Serradilla, Spania.

– Hovedrunden har ikke vært bra nok. Totalt sett har vi slitt forsvarsmessig, sier Vipers-treneren, og legger til:

– Med alle skadene vi har hatt, har det blitt stor slitasje på de spillerne vi har hatt tilgjengelig. I fjor kunne vi gjøre flere bytter underveis i kampene og ha friske bein på banen nærmest til enhver tid. I år har det ikke vært mange spillere å bytte på.

På skadelisten for lørdagens kamp var blant andre spillere som Katrine Lunde, Malin Aune og Emilie Hegh Arntzen – for å nevne de som har spilt på Norges A-landslag. Alle de håper å være tilbake i midten av april – når sluttspillet starter.

– Knallhardt straffet

Lørdag prøvde Gjekstad flere ulike forsvarsmetoder for å stoppe Rostov-Don, men gjestene – med stjernespilleren Anna Vjakhireva, som lørdag scoret ti mål, i spissen – fant ofte en vei gjennom.

Michel Euler, AP / NTB scanpix

– I hjemlig liga kan du komme unna med å gjøre en feil i forsvar – det gjør man ikke i Champions League. Det er den store forskjellen på lagene man møter her til lands og ute i Europa. Mot lag som dette blir man knallhardt straffet, sier Gjekstad.

– Alt går raskere på dette nivået. I fjor var vi heldige som unngikk skader, og hadde en bred og god tropp tilgjengelig. I år har vi dessverre ikke vært like heldige, sier Malin Aune

– Dette laget er bra nok

Onsdag gjester kristiansanderne Fredrikstad i serien. Ett poeng der er godt nok til å sikre gullet før siste serierunde. Etter det får Vipers-spillerne en måneds pause før sluttspillet venter, og med seier der venter et nytt eventyr i Champions League kommende sesong. Treneren og spillerne mener laget er godt nok til å gjenta bedriften fra forrige sesong – en ny tur til Budapest og Final4-sluttspillet.

– Det er ingen av våre jenter som har blitt noe dårligere håndballspillere siden i fjor. Troppen er god nok til å nå finalespillet i Champions League neste år. Men de andre topplagene har forsterket seg, så vi er nødt til å bli bedre selv også, sier Gjekstad.

– Vi har gode muligheter for komme tilbake dit. Nå skal vi vinne serien og sluttspillet, og forhåpentligvis ha en full tropp gjennom sommeren før serien starter igjen, sier Vipers-spiller Linn Jørum Sulland, som lørdag hadde sin åttende dag med håndball siden november.

– Vi trenger denne pausen for å få flere spillere tilbake. Det vil bedre kvaliteten – både på kamp og i treningshverdagen, sier Henny Reistad, som ble kåret til Vipers’ beste spiller med ni fulltreffere lørdag.