Nektet adgang til å teste hovedbanen. Moste motstanderne i første VM-kamp.

HAMBURG: Så da Anders Mol (22) og Christian Sørum (23) endelig slapp til på den mest spektakulære delen av arenaen, som er omgitt av TV-kameraer, presse og publikum, var det i VMs første kamp. Den gikk mot Sergio Reynaldo Gonzales Bayard og hans makker Luis Enrique Reyes Rodrigues fra Cuba.

Motstanderne nådde ikke helt opp mot det norske paret, som vant kampen klart over to sett (21–10, 21–14).

– De er to store spillere, som også har spilt litt innendørs tror jeg, så det er litt uvant for dem å løpe sånn etter ballen. Når Anders også får inn mange blokker, så følte jeg at vi hadde kampen i våre hender, sier Sørum etter kampen.

– Vi hadde grei kontroll fra første del i kampen, kommer det fra lagkamerat Mol.

Begge presiserer at det var litt spesielt å komme utpå der i sitt livs første VM-kamp, men de prøvde å tenke på at det «bare» er sandvolleyball.

– Dessuten hadde vi vært her før og til og med vunnet. Derfor følte vi det som hjemmebane, sier Mol.

Trøkk fra omgivelsene

Centercourten kan ta 12.000 tilskuere, og selv om det bare var knapt halvfullt nå, var det god stemning. Banen ligger nederst i en gryte, med «vegger» av tilskuere. Det er både press og prestisje å spille der. Trøkket fra tilskuerne, som har fått utdelt egne «klappere» som gir masse lyd, gjør en slik kamp til et show. Og da nytter det ikke for aktørene å bli satt ut av levenet.

«Smart Sørum» ropte speakeren når forsvarsspilleren satte inn sine lure baller. Og ved nettet var Anders Mol som en vegg.

– Jeg tror de ble litt redde fra start. Og dessuten merket vi i forrige turnering, da vi hilste på dem første gang, at spesielt den yngste syntes det var stas å hilse på oss, forteller Sørum.

Mette Bugge

Tyskerne går foran

Mol/Sørum er kjent for å takle mange uvante situasjoner. Derfor blir de ikke redusert selv om de ikke fikk prøve hovedbanen på forhånd. Likevel – det er alltid en fordel å kunne trene på den banen der man skal spille. Og i alle fall når det er VM-debut.

– Vi skulle gjerne ha testet banen på forhånd, men fikk ikke lov. Det er mer vind der vi har trent utenfor hovedarenaen, men vi prøvde ikke å la det bli et «issue», sier landslagstrener Kåre Mol.

For selv om det er de norske spillerne som har herjet i verdenseliten de siste halvannen sesongene, gir ikke det «alle» rettigheter.

– Arrangøren prioriterer sine egne, forklarer landslagstreneren.

Får hviledager

Mol og Sørum er i gang i sin pulje i mesterskapet, der Tyskland og Brasil er de øvrige innledningsvis.

Åpningen skjedde mot laget som var fjerdeseedet av de fire i puljen, men trenere og spillere var likevel veldig spent på forhånd. Årsaken var at cubanerne har stilt lite opp i verdensserien, og derfor var ikke nordmennene helt sikre på hva som ventet.

Men Mol og Sørum fikset den biffen med sitt blokkspill, der Mol blir ansett som verdens beste. Det skyldes at tometersmannen er så dyktig på timing, og han har stor rekkevidde. Sørum er like verdifull på sin forsvarsplass, for han tar imot de ballene som kommer litt tilbake på banen.

Mette Bugge

OK med favorittstempel

På forhånd var spillerne spente, siden det tross alt er deres første VM. For to år siden var de ikke i nærheten av å komme med. Da deltok de i et ungdomsmesterskap i Kristiansand, og koste seg på rommet med kamper fra mesterskapet.

– Vi er stolt av å være favoritter, sier Kåre Mol, som er trener sammen med Jetmund Berntsen.

Pappa Mol forteller at han og Berntsen er mye mer nervøs enn spillerne foran viktige kamper. De må nærmest ta seg sammen for ikke å stresse utøverne.

De viktige bakmennene forteller om to spillere som er veldig gode til å være til stede når de skal det. Mens andre aktive som eksempel bruker flere år med å bli vant til å spille for mange tusen mennesker, gjør disse det veldig fort.

– Det gir dem bare masse energi å være med på dette.

Mette Bugge

Kan bli en lang turnering

Det som er nytt i VM, sammenlignet med verdensserierundene, er et dette mesterskapet varer i ti dager, dersom nordmennene går hele veien. Normalt er t kamper fra torsdag til søndag. Nå blir det hviledager mellom slagene. Derfor er neste kamp på søndag, og deretter tirsdag.

Det gjelder å vinne puljen, som gir en lettere vei til uken. 2.-plass fører også til avansement, i tillegg til at noen treere får være med videre.

Anders Mol og Christian Sørum satser på at den gode flyten de har hatt den siste tiden, skal bli en plussfaktor også i Hamburg.