Boasson Hagen spurtet til topp-ti-plassering da nederlandsk mester vant

Etappen endte som ventet i massespurt, og på målstreken hadde den nederlandske mesteren Jakobsen de nødvendige millimeterne på sin side. Irske Sam Bennett, som vant mandagens etappe, var hårfint slått.

Tyske Maximilian Walscheid fulgte på tredjeplass, mens Edvald Boasson Hagen spurtet inn til åttendeplass.

– Jeg var mer med i dag enn tidligere, men fortsatt ikke bra. Det var hektisk og ingen som klarte å ta kontrollen på oppløpet. Jeg følte jeg var greit med, men det hadde kanskje vært greit å ha hatt et skikkelig opptrekk. Det var det imidlertid ingen som hadde, sa han til TV 2.

CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS / NTB scanpix

Lukket øynene

Rudsbygdingens bein fungerte godkjent, men ikke hundre prosent.

– Det var ikke voldsomt til trøkk. Forhåpentlig blir det bedre utover, og jeg håper det kommer flere sjanser. Jeg ser frem til det som venter, sa Boasson Hagen.

Med seieren bidro Fabio Jakobsen til Quick-Step-lagets voldsomme seiersfangst denne sesongen. Så langt har det blitt formidable 57 triumfer, og det er neppe slutt med det.

– Jeg skjønte at jeg hadde vunnet da jeg så de andre gutta juble. Jeg kastet sykkelen frem mot linjen, men jeg så ingenting, for jeg lukket bare øynene, sa en smilende Jakobsen i seiersintervjuet.

Det ble satt voldsom fart inn i de siste to milene av den 175,5 kilometer lange og flate etappen fra Cullera til El Puig. Det førte til at feltet delte seg i flere deler inn mot 10-kilometersmerket, men ingen av de store profilene i kampen om etappeseieren og i sammendraget havnet på feil side av splitten.

Roche leder

Den nederlandske stjernen Steven Kruijswijk, som var et av Jumbo-Visma-lagets fremste håp i sammendraget, fikk imidlertid problemer tidligere på tirsdagens etappe. 32-åringen klaget over smerter i et kne, og valgte til slutt å bryte årets Vuelta.

Irske Nicolas Roche forsvarte også tirsdag sin sammenlagtledelse i Vueltaen. Han har fortsatt to sekunder til gode på den colombianske Movistar-stjernen Nairo Quintana.

Colombianske Rigoberto Urán følger på tredjeplass.

Edvald Boasson Hagen ligger best plassert av de norske rytterne etter fire etapper. Han er nummer 43, to minutter og 13 sekunder bak ledende Roche.

Onsdag fortsetter Vueltaen med en 170,7 kilometer lang etappe fra L’Eliana til Javalambre-observatoriet. Der er det ventet at sammenlagtkanonene vil hamre løs på hverandre. Etappen inneholder tre kategoriserte stigninger og avsluttes på 1950 meter over havet.

Også den sjette og syvende etappen er tøffe fjelletapper.