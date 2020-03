– Det betyr mye å ha Nærbø-guttene på laget vårt nå. Disse guttene er en unik gjeng som har gitt oss mye glede og som betyr veldig mye for oss. Jeg setter utrolig pris på ideen deres med å kjøre ut komlene for oss. Dette er bare fantastisk, sier kokk og eier Jette Bjorland i Kafé Jærbuen.

I mange år har hun stilt opp som samarbeidspartner for Nærbø idrettslag og betydd mye for elitelaget. Nå har idrettslaget valgt å takke for støtten og gi noe tilbake.