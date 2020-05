Oilers-stjerne til utenlandsk klubb: – Dette har han fortjent

Stavanger-karen var blant Oilers’ aller beste spillere denne sesongen. 26-åringen leverte 56 poeng (15 mål og 41 assist) og gnistret i rekke med David Morley og Dan Kissel.

Mandag melder Oilers at Trettenes fortsetter karrieren i Sveits. Der skal han nå spille for HC La Chaux-de-Fonds på nivå to.

– Jeg trives utrolig godt i Oilers. Det er alltid en ære å få spille for Oilers og Stavanger. Vi hadde en fantastisk sesong og jeg har veldig lyst til å vinne med denne klubben igjen, sier Trettenes i en pressemelding publisert på Oilers’ Facebook-side.

– Men nå har jeg fått en så spennende mulighet i Sveits at det føles riktig å ta denne sjansen. Jeg kommer til å savne byen, lagkameratene og fansen, men selvsagt blir jeg Oilers-spiller igjen en gang i fremtiden, sier Trettenes.

– Synd for Oilers

Trettenes skrev en ettårskontrakt med Oilers før denne sesongen som ble avsluttet etter at serien var ferdigspilt. NM-sluttspillet ble avlyst grunnet koronapandemien.

Oilers takker Trettenes for denne gangen og ønsker hell og lykke i Sveits.

– Dette har Mathias fortjent. Han var en av de absolutt beste spillerne i Get-ligaen i fjor og viste at han har et internasjonalt nivå inne. Nå fikk han spille i den rollen han skal ha og jeg er sikker på at han vil lykkes i den rollen i Sveits også. Det er selvsagt synd for Oilers at vi mister Mathias. Han står for alle de rette verdiene både på og av isen, så for oss er det et stort tap. Men dette er helt rett karrierevalg og jeg ønsker han lykke til, sier Oilers’ sportssjef Pål Haukali Higson.

– Mathias er en erfaren gutt som kan spille både på kanten og som center. Han har et utmerket skudd og godt blikk for spillet. Med sin profesjonelle holdning og sine udiskutable ferdigheter vil han tilføre laget mye, sier La Chaux-de-Fonds' manager Loïc Burkhalter om sin nye spiller.

Trettenes har signert en ettårsavtale med sveitserne.