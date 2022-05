Gulldén får søste­ren med i Vipers-avslut­nin­gen: – Veldig befri­ende

Isabelle Gulldén (32) bryter Vipers-kontrakten på grunn av kreftsykdom i familien. Nå gleder hun seg over at søsteren blir å finne på tribunen i Champions League-avslutningen.

SØSTRE: Isabelle Gulldén med Rebecca.

19. mai 2022 10:21 Sist oppdatert nå nettopp

De siste månedene har vært bedre etter at håndballstjernens to år yngre søster, Rebecca, fikk påvist livmorhalskreft i fjor høst. Lillesøsterens sykdomssituasjon er i bedring. Isabelle Gulldén er samtidig blitt viktigere og viktigere for Kristiansand-klubben.

– Det går bedre og riktig retning. Det skal bli veldig fint å komme nærmere og være mer sammen med henne, sier Gulldén til VG.

Vipers avslutter sesongen med Final Four i Champions League i Budapest i pinsen. Rebecca kommer til å være på plass i MVM Dome når Vipers møter Metz i semifinalen 4. juni. Dagen etter spilles finalen. Gulldéns aller siste kamp i rosa blir spilt med «syrran» i publikum.

– Det er veldig befriende at det går den veien. Hun skal med til Budapest sammen med min mor, far, sønn og mann, forteller Isabelle Gulldén som har Lias (2) med sin Linus Gulldén.

Ektemannen er tidligere målvakt og spilte i samme klubb som henne både i danske Viborg og i rumenske Bucuresti. Etter sesongen tar de med seg flyttelasset hjem for godt. Hun skal både jobbe og spille for Lugi som holder til i Lund to mil fra Malmö.

MANN OG SØNN: Isabelle Gulldén med sønnen Lias og mannen Linus i 2019.

Isabelle Gulldén har spilt utenfor Sverige i 11 sesonger. Nå er det viktigste å kunne være i nærheten av lillesøsteren.

– For en gangs skyld trenger vi ikke planlegge for å kunnes sees. Det blir hverdager fremover. Jeg bare håper at alt går bra og at vi får mange år hvor vi kan nyte hver andre, beskriver hun.

Avtalen med Vipers varte opprinnelig ut sesongen 2022/23, men det har ifølge svensken vært svært enkel å forholde seg til da det kom sykdom i nær familie.

– Klubben har vært super hele veien. Det har ikke vært noen problemer med å reise hjem til Sverige når jeg har trengt det. Alle har vært veldig støttende. Det hjelper også, sier hun.

Ifølge Aftonbladet ble hun verdens best betalte kvinnelige håndballspiller da hun skrev under for Brest i 2018. Men lykken var ifølge henne ikke på samme nivå. Gulldén mener hun har det langt bedre på Sørlandet.

– Nå har jeg hatt tre år i Frankrike som har vært et «helvete» og så kommer jeg hit og har det bare bra, beskriver hun.

– Hvorfor er det så mye bedre å spille i Vipers enn i Brest?

– Klubben er profesjonell, men likevel familiær. Man har bevart hjertet, spillerne skal ha det bra, man verdsetter folk, sier hun.

Lørdag vant hun NM-gull etter en maktdemonstrasjon mot Molde. Torsdag møter hun romsdalingene igjen med Vipers i sluttspillets semifinale.

Gulldén har levd opp til navnet med gull i Champions League (Bucuresti) og Cupvinnercupen (Viborg). Hun har vunnet 10 seriemesterskap i fem forskjellige land. Nå er hun på gang igjen med både serie- og NM-gull med Vipers.

– Hun har en tendens til å gjøre de riktige tingene når vi trenger det, beskriver Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

NM-GULL: Isabelle Gulldén setter ballen forbi Molde-keeper Ine Karlsen Stangvik i cupfinalen.

– Bella er flink til å sette opp spill og en viktig bidragsyter også utenfor banen. Hun har en stor ro i det hun gjør. Uansett når og hvor. Det er viktig for oss, mener treneren.

Gjekstad hadde i sin tid også stor suksess med svært erfarne jenter i Larvik. Han trekker opp et sitat fra Apple-gründeren for å forklare.

– Steve Jobs sa at «vi ansetter ikke smarte mennesker hva de skal gjøre. Vi ansetter smarte mennesker for å fortelle oss hva vi skal gjøre». Det ligger nok litt i det. Gode håndballspillere med lang erfaring må få være med å forme den dagen og den uken de er i. Det gjør Bella i stor grad, mener han.

Hun skulle gjerne fortsatt oppturen med Vipers som har vunnet 10 av de siste 11 kampene i Champions League.

– Jeg forsøker ikke å tenke så mye på det, sier Isabelle Gulldén som for to år siden ga seg på landslaget etter 224 kamper og 846 mål.

– Men det er klart det kommer på meg. Jeg har allerede begynt å pakke ned ting. Det er superkult å spille store kamper, beskriver hun og innrømmer at hun også kjenner på vemodige følelser.

– Men jeg forsøker ikke å kjenne så mye på dem. Da kan det påvirke meg, tror hun.

Nå drømmer hun om et nytt Champions League-gull.

– Det hadde vært en drømmeavslutning å ta alt og avslutte med en gullmedalje etter så mange år på dette nivået, sier hun.

– Hun trigges nok ekstra av de kampene som kommer nå. Vi gleder oss til det. Så håper vi hun får en god avslutning i Vipers, sier Ole Gustav Gjekstad.