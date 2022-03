Skadet Bullen mister EM

Grace Bullen (25) var en opplagt gullkandidat til bryte-EM i Budapest den kommende uken, men nå har hun trukket seg fra mesterskapet.

NY NEDTUR: Grace Bullen skuffet stort i VM i Oslo i oktober da hun ble slått ut av kanadiske Linda Morais. Nå får ikke Bullen deltatt i EM neste uke.

26. mars 2022 19:06 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er slitasjeskader i ankelen og leggen som er årsaken. Hun har slitt med det på trening i det siste, og beste er å ta en pause nå for å slippe eventuelle operasjoner, sier Bullens manager, David Garcia til VG.

Det er «slarkete» leddbånd i ankelen, en skade i leggen som setter henne ut av spill. Garcia forklarer at leddbåndene ikke har røket.

– Det er jo veldig synd, hun var jo en klar medaljekandidat. Det er ekstremt synd for Grace som mister et EM etter at det har vært mye stang ut for henne det siste året, sier bryteforbundets sportssjef Erik Rønstad til VG.

ROMA-GULL: Grace Bullen feirer EM-gullet i 57-kilosklassen i Roma i 2020.

To EM-gull

Bullen har de siste ukene forberedt seg til mesterskapet med treningsopphold i Georgia og Frankrike, men hun får ikke muligheten til å forsvare EM-gullene fra 2017 og 2020. Hun har også en sølvmedalje fra europamesterskapet i 2016.

– Det er klart at hun synes det er surt, men VM til høsten er det viktigste, og selvfølgelig OL i Paris som kommer etter hvert, sier Garcia.

Garcia avviser at forfallet har noe med den pågående konflikten med ledelsen i Norges Bryteforbund å gjøre. Bullen er nå den eneste kvinnelige seniorbryteren på landslaget.

Etter at svensk-iranske Fariborz Besarati trakk seg fra jobben før han hadde begynt tidligere i år, har ikke forbundet hatt noen trener å tilby Bullen.

– Jeg mener ikke at forbundet driter i norsk kvinnebryting, men de driter i norsk toppbryting, sa Bullen til NRK om situasjonen.

Bullen er nå tilbake i Norge, og vil etter hvert starte opptreningen igjen. Hun var også medaljekandidat i Oslo-VM i oktober, men røk da ut på dramatisk vis. Også OL-kvalifiseringen til Tokyo ble en gedigen nedtur for 25-åringen, som tapte ledelsen i sluttsekundene.