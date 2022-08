Legen om Bjerkeli Grøvdals ryggskade: – Nesten ikke i stand til å løpe

MÜNCHEN/OSLO (VG) Karoline Bjerkeli Grøvdal (32) er i bedring, men grunnet store ryggproblemer har hun ikke løpt på flere dager. Nå spørs det om hun rekker torsdagens 5000 meter i EM.

SLITER MED SKADE: Karoline Bjerkeli Grøvdal avbildet etter kvalifiseringen på 5000 meter i VM i juli.

– Hun har nesten ikke vært i stand til å løpe. Vi har tatt henne ut av løping de siste dagene, og kjører intensiv behandling to ganger om dagen. Hun er i bedring, sier landslagslege Ove Talsnes.

Grøvdal var kvalifisert til 1500, 5000 og 10.000 meter i EM, og det var lenge planen at hun skulle løpe de to lengste distansene.

I helgen kom imidlertid beskjeden om at hun måtte stå over mandagens 10.000 meter på grunn av en vond rygg, og hun stilte heller ikke til start på 1500 meter tirsdag.

Testes grundig onsdag

Torsdag står 5000 meter på EM-programmet. Talsnes sier Bjerkeli Grøvdal har hatt «gradvis mer smerter over tid».

– Vi skal gjøre en test i morgen, for å se om hun er i stand til å løpe. For det har hun ikke gjort de siste tre dagene, sier han i en orientering til mediene tirsdag.

– Hun er i fremgang, men hun er veldig usikker på om hun kommer til start, sier Talsnes videre.

Legen sier ryggen har hemmet Bjerkeli Grøvdal i et par uker. Han sier videre at det ikke er noe farlig, men et smerteproblem.

Grøvdal slettet i juni den 36 år gamle rekorden til Ingrid Kristiansen på 5000 meter da hun løp inn til tiden 14.31, 07 på Bislett.