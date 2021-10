– Jeg vet jeg er bedre enn dette

JORDAL AMFI (Aftenposten): Grace Bullen ledet, men tapte på fall. Senere på dagen røk også den siste muligheten til bronsekamp også.

En skuffet Grace Bullen forsvant ut av hallen uten å si et eneste ord. Men senere kom hun tilbake og fortalte om skuffelsen over å tape etter å ha ledet 10–2 helt til slutten av kampen.

6. okt. 2021 11:29 Sist oppdatert nå nettopp

Hun ledet soleklart. Grace Bullen skulle bare cruise inn til seier og videre kamp om medaljer i bryte-VM på hjemmebane. Hun hadde overtaket med 10–2 og var bare to poeng på å vinne kampen på teknisk fall.

Men det gikk ikke. Det ble en fallseier til den tidligere verdensmesteren Linda Morais fra Canada. Da hadde den canadiske bryteren som vant VM-gull i 2019, kommet seg inn i kampen igjen og stillingen var 10–9 til Bullen. Men så kom det ulykksalige grepet som førte til tap. Hun var bare 49 sekunder fra å gå videre.

Morais tapte sin neste kamp. Hadde hun gått videre til finale, ville Bullen kommet inn i turneringen igjen torsdag. Dermed var alt håpet ute for Bullen.

Den norske bryteren var skuffet. Veldig skuffet. Så skuffet at det aldri ble snakk om å ta en prat med mediene rett etter tapet.

Kom tilbake

Etter en drøy halvtimes tenkepause i garderoben kom hun ut igjen. Det var den vennlige imøtekommende og smilende Grace Bullen som var tilbake. Tapet var ikke glemt, dog.

– Jeg visste at det var en tøff motstander, men jeg skulle ønske at jeg skulle kunne gi mer. I ettertid ser jeg at jeg kunne ha gjort mye annerledes. Jeg kunne for eksempel bare stått da jeg ledet klart, fortalte hun etterpå.

Hun fikk seg et slag mot hodet underveis. Hun ser ikke bort fra at det hadde litt betydning for utfallet av kampen, men hun vil ikke legge skylden på det.

– Jeg vet at jeg er bedre enn akkurat dette. Det var jeg som tapte kampen i dag.

Treneren Gheorghe Costin var mer sikker på at dette hadde betydning for hennes prestasjon på matten i Jordal Amfi.

– Hun slo hodet, tok timeout og etterpå var det helt kaos.

Etter kampen så Grace Bullen på bryting sammen med kong Harald som hadde tatt turen til VM i nye Jordal Amfi onsdag formiddag.

Kongen kom

Der hun sto under tribunene på nye flotte Jordal Amfi visste hun at ikke alt håp var ute. Dersom Lina Morais hadde gått helt til finalen, så ville hun fått en ny sjanse til å kjempe om bronsemedaljen torsdag.

Slik skulle det ikke gå.

Det ble på mange måter en helt spesiell kamp. Til stede på tribunen var alltid like idrettsinteresserte kong Harald.

– Det er ganske stort. Jeg blir nesten stum bare jeg av å høre at han var der.

Dagen før hadde et annet norsk brytehåp gått ut i første kamp. Iselin Solheim tapte og annonserte at dette var slutten. Hun la opp øyeblikkelig.

Slik tanker har ikke Grace Bullen.

– Nå skal jeg bruke litt tid sammen med familien, klubben og venner. Vi har jobbet hardt for at jeg spesielt skulle komme meg hit. Jeg koser meg med bryting. Jeg har alltid gjort det. Det har vært tøffe perioder, men jeg har alltid klart å komme tilbake og se det lyse ved denne sære idretten vi har.