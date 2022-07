Ransakingen av Tour de France-lag var ledd i større dopingetterforskning

Torsdag morgen ble hotellet til Tour de France-laget Bahrain Victorious ransaket av dansk politi. Der skal mulig dopingbruk ha blitt etterforsket.

1. juli 2022 13:39 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det opplyser EU-organet Eurojust timer før rittstart i København.

– Politiet og juridiske myndigheter i Frankrike, Belgia, Spania, Kroatia, Italia, Polen og Slovenia har stått for en koordinert innsats mot bruken av ulovlige stoffer i sykkelsporten. Etter en forespørsel fra franske myndigheter utførte dansk politi en ransakelse på ett av Tour de France-hotellene i København, heter det i en uttalelse.

Saken ble åpnet 11. mai, og torsdagens aksjon ble støttet av både Eurojust og Europol. Det står ingenting i uttalelsen om funnene på sykkellagets hotell.

ALT OM TOUR DE FRANCE: Rytterne, etappene, nordmennene og tour-manager

Det var torsdag klokken 05.30 at Københavns Politi aksjonerte mot laget - dagen før Tour de France ruller i gang, med første etappe i nettopp den danske hovedstaden

UTENFOR: Politiet utenfor hotellet til Bahrain Victorious torsdag morgen.

Politirazziaen kom som følge av en anmodning fra franske myndigheter, ble det opplyst da. Laget møtte pressen torsdag ettermiddag.

– Vi vil gjerne dele informasjon rundt etterforskningen, men vi har ikke noe mer å si enn det som ble sagt i pressemeldingen. Vi etterlyser flere detaljer fra etterforskerne for å være i stand til å skjønne bakgrunnen for hvorfor de gikk til dette skrittet. For øyeblikket er laget fokusert på det store sykkelrittet som venter og hvordan vi skal nå de sportslige målene de neste tre ukene, sa lagets sportssjef Vladimir Miholjevic.

Sportssjefen la imidlertid ned et forbud mot spørsmål om razziaen på resten av pressemøtet. Ifølge den danske avisen Ekstra Bladet ble dette ignorert av en journalist, men da nektet Bahrain-laget å svare.

Etter stillhet i salen ble seansen - som blir beskrevet som «merkelig» i danske medier - avsluttet.

I en pressemelding tidligere torsdag skrev laget at både biler og rommene til støtteapparatet og utøverne ble gjennomsøkt, men at det ikke ble gjort noen beslag.

«Etter politiets søk ser laget nå frem til å fokusere på verdens største og beste sykkelritt, Tour de France», het det videre i uttalelsen til Bahrain Victorious.

(NTB)