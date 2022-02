Hylles av lagkameratene: – Sverre er mitt forbilde

Peder Kongshaug (20) og Hallgeir Engebråten (22) er begge mektig imponert over veteranen Sverre Lunde Pedersen (29).

Det norske laget sang bra med på seierspallen i Beijing. – Det er obligatorisk, sier Sverre Lunde Pedersen (til h.). Peder Kongshaug (til v.) og Hallgeir Engebråten.

Nå nettopp

BEIJING: Guttene sang for full hals da nasjonalsangen ble spilt og det norske flagget ble heist til topps på medal plaza i Beijing. Det var kulminasjonen av det som nesten var et umulig øyeblikk.

For gullet som ble sikret med to harde, utmattende løp tirsdag, var av den sorten som egentlig ikke skal gå an.