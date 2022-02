Jakob Ingebrigtsen: Ønsker Henrik i «Gjert-rollen»

LIÉVIN (VG) Jakob Ingebrigtsen (21) tror storebror Henrik vil ta over rollen til pappa Gjert på fulltid i fremtiden.

LØPER I DAG: Jakob Ingebrigtsen har med seg forloveden Elisabeth Asserson til Frankrike og sesongdebuten på 1500 meter.

Det forteller 21-åringen til VG før sesongåpning på 1500-meter torsdag kveld.

Det er bare to uker siden familien sendte ut en pressemelding der det kom frem at Gjert Ingebrigtsen trapper ned som trener. Helsen ble oppgitt som forklaring.

Jakob Ingebrigtsen pratet onsdag kveld ned betydningen av det som nå skjer. Men den regjerende OL-mesteren på 1500-meter har noen tanker om fremtiden:

– Det er nok mest naturlig at Henrik tar over den jobben (til pappa Gjert) på fulltid senere. Han må jo ønske det selv, men Henrik har vært lenge i gamet og kan mye. Det er han, Gjert og Filip som har kommet frem til det jeg gjør i dag, sier han.

Jakob Ingebrigtsen prater med VG på indre bane i den forblåste nordfranske byen Liévin. Vi befinner oss nær grensen til Belgia, et steinkast fra sykkelbyen Roubaix. Her løp 21-åringen på tiden 3,31,81 i fjor, syv tideler bak verdensrekorden.

– Om jeg løper fortere enn i fjor, så er jeg farlig nær en kjekk rekord, smiler han.

Ingebrigtsen understreker gang på gang at han følger samme oppskrift som tidligere år. Bare noen ørsmå endringer skal gjøre ham enda litt bedre. Seks måneder etter at han pulveriserte motstanderne med tiden 3,28,32 på 1500-meter i Tokyo, forsøker han ikke å finne opp kruttet på nytt.

– Har du pratet med Henrik om «Gjert-rollen»?

– Vi er et team, og så har vi felles forståelse for hva vi jobber mot. Når Henrik legger opp, så tror jeg ikke at han vil ut av gamet. Da går man over på andre oppgaver, sier 21-åringen.

Henrik Ingebrigtsen (30) har ikke besvart VGs henvendelse i forbindelse med denne saken. Han har slitt med skader de siste årene og måtte droppe OL på grunn av en alvorlig hamstringskade i fjor sommer.

I august var han likevel motivert til å satse videre - trolig mot OL i Paris i 2024.

I AKSJON: Jakob Ingebrigtsen testet banen i Liévin onsdag kveld.

– Blir viktig

NRKs friidrettskommentator, Jann Post, tror 30-åringen vil passe i rollen som nå skisseres.

– Henrik har ekstremt god erfaring, på godt og vondt, i en periode på 12 år i nøyaktig det samme systemet. Han har stor kunnskap om trening og kjenner brødrene veldig godt. Jeg tror han blir viktig, også om han legger opp i løpet av noen år, sier Post.

Han tror Henrik Ingebrigtsen er avhengig av at kroppen fungerer bra igjen over tid for å kunne fortsette karrieren.

– Å stange hodet mot veggen slik han har gjort, er tøft mentalt, sier Post.

– Hva tenker du om Jakob Ingebrigtsen, sett i lys av at Gjert er borte som trener?

– Det avgjørende vil være om Jakob er hundre prosent motivert til å leve toppidrettslivet på samme måte som før. Det kan være tungt å være like dedikert etter et OL-gull. Han brukte nok tid på det etter Tokyo, men virker å være på rett sted nå. Dersom Jakob er motivert, så er jeg ikke redd for at det går noe dårligere enn før, sier Jann Post til VG.

Jakob Ingebrigtsen løper 1500 meter innendørs i Nord-Frankrike klokken 21.52 torsdag kveld.