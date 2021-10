Bokser for historisk million-premie

Mindaugas Gedminas (25) mener han har en god mulighet til å slå seg frem til en fight om den historiske millionpotten i amatør-VM i boksing.

– Ut fra hva jeg har sett, har jeg en god sjanse til å kunne ta medalje, sier han.

Mindaugas Gedminas (75-kilosklassen), Martin Skogheim (67)) og Don Emini (71) er klar for VM i boksing i Beograd 24. oktober til 6. november. Skogheim (21) går sin første kamp mandag kveld, Gedminas (25) går i ringen tirsdag, Emini (21) fredag. 49 boksere påmeldt i Skogheims vektklasse, 47 i Eminis og 46 i Gedminas.

– På papiret ser første runde ganske bra ut. Men for å gå til topps i VM, er det mye som skal stemme. Ingen av disse gutta har vunnet internasjonalt store turneringer, eller tatt medalje. Men en gang må være den første, sier Norges bokseforbunds sportssjef Per Arne Skau.

VM-HÅP: Mindaugas Gedminas (25) kunne ha blitt første nordmann i en OL-boksering siden 1996 i Atlanta, men nådde ikke helt frem i kvalifiseringen. Her mot Balazs Bacskai fra Ungarn i mars 2020. Den kampen vant Gedminas.

Uansett er det første gang i historien at det internasjonale bokseforbundet AIBA frister med pengepremier i VM. Den totale potten er på 2,6 millioner dollar. Det vil si nær 22 millioner etter dagens kurs, fordelt på over 800.000 kroner for gull, drøyt 400.000 for sølvmedalje og 200.000 kroner for bronsemedalje.

– Det er veldig mye penger. Det lokker. Det er nesten som proffboksing, slår sportssjef Skau fast.

Mindaugas Gedminas mener imidlertid at det for hans del er uten betydning.

– Jeg bokser ikke for pengene her i VM. Målet mitt er å utvikle meg som bokser, sier han.

Kristiansand-bokseren tapte kampen om en historisk OL-billett da han måtte se seg slått av Russlands verdensmester Gleb Bakhsi i den siste og avgjørende OL-kvalifiseringen i Paris i begynnelsen av juni. For å ta seg til medaljekamp i VM må han antakelig vinne fire kamper i Kroatia. Første motstander, Hector Vera fra Equador, visste han lite om mandag - før innveiing tirsdag morgen.

Ivan Papakin, hans eventuelt neste motstander lørdag, desto mer.

– Jeg har sparret mot ham. Det gikk fint. Vi kjenner hverandre godt, sier Mindaugas Gedminas med tanke på ukraineren.

Før OL i sommer var han på en fem uker lang treningsleir i Ukraina, regnet som en av verdens beste boksenasjoner. Med seier over Papakin, venter Jordan Panthen fra den kanskje enda sterkere boksenasjonen USA. Panthen har ifølge BoxRec vunnet sine ni siste kamper - alle siden mars i år.

Don Emini møter Filip Kolar fra Kroatia fredag, mens Martin Skogheim skal gå mot Stepan Vensan Kirkorov mandag kveld.

– Vi er ikke veldig skremt. Det ser lovende ut for Martins del, mener Per Arne Skau.

Det er også lovende at AIBA, etter en rekke skandaler og press fra Den internasjonal olympiske komité IOC, for første gang i historien har åpnet for å kunne protestere mot dommernes poenggiving.

– Det er absolutt positivt for oss som kommer fra mindre boksenasjoner som Norge. Det har hendt jeg har tapt internasjonale kamper jeg egentlig har vunnet, bare fordi jeg har bokset mot motstandere fra større nasjoner, mener Mindaugas Gedminas.

Hver enkelt nasjon har i løpet av VM anledning til å legge inn totalt tre protester mot det de måtte mene er feil kårede vinnere.

Ps! 511 boksere fordelt på 90 nasjoner og 13 vektklasser deltar i VM i Beograd.