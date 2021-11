Ishockeypresidenten: Norges OL-sjanse ikke avklart

Presidenten i Det internasjonale ishockeyforbundet gir overfor VG uttrykk for at Norges ishockeylandslag fortsatt kan bli tildelt OL-billett - på bekostning av vertsnasjonen Kina.

KAN GÅ VEIEN: Sjeftrener Petter Thoresen klarte ikke å lede ishockeylandslaget til sitt fjerde OL på rad i slutten av august - men alt håp er ikke ute.

– Ingen endring. Ingen avgjørelse ennå. Ikke før 25. november, skriver den nyvalgte presidenten i Det internasjonale ishockeyforbundet IIHF i en e-post til VG.

Det gjør han på bakgrunn av en pressemelding fra IIHF tirsdag, og påfølgende spørsmål fra VG.

Norges ishockeypresident Tage Pettersen mente pressemeldingen var uklar og motstridende. Forbundets assisterende generalsekretær Kristoffer Holm beskrev den som misvisende.

Nå - på bakgrunn av IIHF-presidenten Luc Tardifs svar på VGs spørsmål - viser det seg at de har rett.

Det er fortsatt ikke tatt en avgjørelse om Kina - «kvalifisert» som vertsnasjon - vil få lov til å delta med sitt herrelag i ishockeyturneringen på hjemmebane i Beijing 4.-22. februar. Hvis det av IIHF blir vurdert som ikke kvalifisert - det vil si for svakt sportslig - vil landslagssjef Petter Thoresens mannskap få «den siste» av 12 nasjonsplasser i OL-turneringen.

Norge tapte den avgjørende OL-kvalifiseringskampen for Danmark i Jordal Amfi for to måneder siden.

– De er inne, så langt, som et lag tilhørende nasjonen som organiserer (OL). Som vanlig. Men de må garantere berettigelsen for alle spillerne (prosessen pågår), skriver Luc Tardif når det gjelder Kina.

Kina har levert en lang liste med navn på spillere de mener er aktuelle for det kinesiske landslaget i OL. Spørsmålet er om de oppfyller IIHFs krav til statsborgerskap. Det vil si hvor lenge de har hatt kinesisk pass, etter å vært statsborgere av en annen nasjon. Og hvor lenge de har spilt for et klubblag fra Kina, for eksempel Kunlun Red Star - per nå nest dårligste lag i den Russland-baserte ligaen KHL.

Dette blir nå vurdert av IIHFs juridiske avdeling.

– Og har hevet nivået på laget sitt, tilføyer IIHF-presidenten som ytterligere krav overfor Kina.

Det må Kinas aktuelle OL-spillere innfri i to testkamper 15. og 17. november, mot KHL-lagene Amur og Avangard.

PS! Kina - eller Norges ishockeylandslag - vil møte Canada, USA og Tyskland i det innledende gruppespillet. Norges ishockeylandslag for kvinner kan kvalifisere seg for OL i neste ukes turnering i Tsjekkia (11.-14. november), mot hjemmenasjonen, Ungarn og Polen. Gruppevinneren får OL-billett.