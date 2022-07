– Kan gå skyhøyt i finalen

EUGENE (VG) Pål Haugen Lillefosse (21) mener han kan hoppe «skyhøyt» i VM-finalen - etter å ha ristet av seg et for høyt spenningsnivå i kvalifiseringen.

FINALEKLEMMEN: Pål Hauge Lillefosse og Sondre Guttormsen gikk begge over 5,75 meter i siste forsøk. Det kvalifiserte dem for to av 12 finaleplasser natt til mandag norsk tid.

– Kvalifiseringen ble litt kaos for min del. Å ta 5,75 i siste forsøk er ikke akkurat der jeg ønsker å være. Men jeg tar med meg viktig erfaring inn mot finalen, og jeg tror det egentlig kan gå skyhøyt, sier VM-debutanten i pressesonen etter den også generelt sett ganske kaotiske stavkvalifiseringen.

– Jeg tror jeg måtte komme litt i gang. Jeg fikk liksom ikke begynt før jeg var over 5,75, og da kunne jeg godt fortsatt. De andre hoppene var ikke hopp jeg er stolt av. Jeg var på et helt annet spenningsnivå enn jeg har vært i andre konkurranser tidligere i år. Det var for høyt, tilføyer han.

Norgesrekordholder Pål Haugen Lillefosse og Sondre Guttormsen (23) er imidlertid to av 12 hoppere i finalen natt til mandag norsk tid.

– Det er kult. Det er ikke mange ganger det har vært to norske i finalen i en teknisk øvelse i VM, påpeker Pål Haugen Lillefosse.

KAOS-PROTEST: Sondre Guttormsen fikk lov til å hoppe om igjen på høyden 5,75 etter at funksjonærene hadde kludret det til for ham.

Simen Guttormsen var nær ved å bli nordmann nummer tre i den. Sondres lillebror gikk nesten over nødvendige 5,75 meter (personlig rekord 5,72), men må i stedet forberede seg for EM i München 15. til 21. august.

Han tror på den annen side at lagkameratene kan blande seg inn i medaljekampen på verdensmesterskapets siste dag i Eugene.

– Det er min skyld at det ikke ble tre. Sondre og Pål har mulighet for å være med i toppen. Historisk sett «går» medaljene rundt 5,85. Noe som for begge er absolutt, absolutt mulig. Pål har hoppet det (5,86) og Sondre har vært i nærheten (5,82).

– De har medaljesjanse begge to?

– Ja, det tror jeg, svarer Simen Guttormsen (21).

Storebror Sondre (23), som slo gjennom internasjonalt med 6. plass i EM-finalen i Berlin for fire år siden, tror finalenivået - med de gode forholdene som råder i VM-arenaen Hayward Field - vil bli litt høyere enn vanlig. Han sier som Sondre at «det vanlige» er 5,85 til 5,86 for å ta medalje, og at det unntaksvis har vært 5,90 meter.

– Jeg tror jeg kan hoppe 5,90, og jeg tror Pål kan hoppe 5,90, sier Sondre Guttormsen.

Sveriges regjerende OL-mester og verdensrekordholder (6,20 meter) Armand Duplantis (22) er soleklar favoritt til å ta sitt første VM-gull utendørs.

– Han gjør 5,75 og går en halv meter over (listen). Det er ingen andre som gjør det. Han er på et annet nivå enn resten. Han er selvfølgelig menneske han også, og kan gjøre feil. Men jeg tror ikke det vil skje. Det blir en fight om plassene bak (Duplantis), sier Pål Haugen Lillefosse til svenske Aftonbladet.

SVENSK GULLGUTT: Pål Haugen Lillefosse og Armand Duplantis under stavhoppkvalifiseringen natt til lørdag norsk tid.

Armand Duplantis er i likhet med sine to finalekonkurrenter enig i at kvalifiseringen artet seg en smule kaotisk, med funksjonær-glipper og spydfinalen for kvinner «vegg i vegg» samtidig. Han lar seg tilsynelatende ikke påvirke av litt uryddige forhold. Overfor nærgående pressefolk røper USA-fødte Duplantis at hans far og trener Greg (60) fikk trøbbel med iPad-en som han bruker til å analysere sønnens hopp underveis.

Det syntes Armand Duplantis, som har svensk mor (Helena), var veldig fornøyelig.

– Han klarte ikke å låse den opp. Det er mammas i-Pad, og han har ikke en gang passordet til den. Han prøvde å åpne den med ansikts-ID. Jeg spurte ham om han hadde lagt inn sin. Det hadde han ikke. Det er en typisk pappa teknologi-hendelse. Men det er fint. Det gir god stemning. Jeg har nok bedre kontroll enn ham, sier Armand Duplantis.

– Jeg er trygg på at jeg er godt forberedt og på det jeg må få til. Jeg må ikke gjøre ekstraordinært. Kun det jeg må gjøre, tilføyer han.