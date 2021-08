I bilen med Veton Berisha avslørte han fremtiden sin. Så tok Brann kontakt.

Runar Hove kan bli kastet inn fra start lørdag.

Her drilles Runar Hove i et stopperpar med Fredrik Pallesen Knudsen.

Brann har fått ny midtstopper. Han har vokst opp som Brann-supporter, heter Runar Hove og veier like mye som én og en halv Kasper Skaanes.

Han var på utgående kontrakt i Viking, men sier han hadde bestemt seg for å bli i klubben ut sesongen.

Så skjedde ting fort. Onsdag kveld var han ute med en gjeng lagkamerater for å spille frisbeegolf.

– Jeg kjørte hjem sammen med Veton Berisha, og vi snakket sammen om fremtiden. Da fortalte jeg ham at jeg kom til å bli i Viking. Det var jo herlig, syntes han.

Senere på kvelden spilte han Playstation med en lagkamerat, da agenten plutselig ringte. Beskjeden var klar: Han kunne bli Brann-spiller neste dag.

Runar Hove har bodd tre år i Bergen. Først for å gå skole, siden for å være lærling.

Han kastet seg rundt og tok et råd med samboeren sin.

– Du kan selv tenke deg at du sitter halv ti på kvelden og aner fred og ingen fare, så får du beskjed om å flytte neste morgen.

Hove sier han følte dette var en sjanse han ikke kunne la gå fra seg. Neste morgen klokken ni var alt i boks. Senere på dagen dukket han opp på Brann Stadion.

Fakta Runar Ullaland Hove Født i Florø 8. august 1995 (26 år)

Spilte i 153 kamper for Florøs A-lag fra 2011–2018.

Har aldersbestemte landslagskamper.

Rykket opp til 1. divisjon med Florø i 2017.

Signerte for Viking i 2019 og vant cupgull samme år.

Signerte for Brann 26. agust 2021. Vis mer

Stor og sterk, men her er en svakhet

Hove kom til Viking etter å ha vært en bauta for Florø, som rykket opp og siden ned fra Obos-ligaen.

I 2019-sesongen spilte han fast for et nyopprykket Viking-lag som kom på 5. plass i Eliteserien og vant cupgull. Etter skadeproblemer i 2020, slet han med å komme tilbake på laget.

– I mine øyne er Runar Hove en meget god eliteseriespiller. Han er meget profesjonell, veldig treningsvillig og mye hurtigere enn folk tror. Med sin ruvende fysikk og høyde er han veldig god til å forsvare egen boks.

Ordene tilhører Bjarne Berntsen, som var Hoves trener i Viking frem til slutten av 2020. Han skal også ha ønsket å hente Hove til sin nåværende klubb Sandnes Ulf.

Runar Hove i duell med Robert Taylor tidligere i år.

Stig Nilssen, som er sportsleder i Stavanger Aftenblad, forsikrer Brann-fansen om at det ikke er vrakgods som hentes fra Stavanger.

Han trekker frem at Viking tilbød ham kontrakt tidligere i år, uten at partene ble enige. Så signerte klubben to nye stoppere.

Nilssen mener Hove har en «vanvittig toppfart». Lange baller i bakrom kan likevel være problematisk for den store midtstopperen, tror Nilssen.

– Det er de første meterne. Det er mye kropp som skal snues rundt på.

Runar Hove vant cupen med Viking i 2019.

Kan gå rett inn på laget

På fredagens oppkjøring til kamp, trente Hove i et midtstopperpar sammen med Fredrik Pallesen Knudsen. Hove sier selv han er kampklar, det samme mener trener Horneland.

– Kan Hove og Pallesen bli stopperpar mot Haugesund?

– Det kan fort komme til å skje, svarer Horneland.

Sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen utelukker ikke flere overganger før vinduet stenger. Han er «fornøyd med troppen», men bekrefter at det fins penger dersom rett mann blir tilgjengelig.

– Det mener vi skjedde her med Rune, som kan komme med litt andre ting enn hva våre andre forsvarsspillere har.