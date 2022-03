X Games legges ned i Norge: – Tror alle er lei seg i dag

X Games i Norge er historie etter at et flertall på Stortinget torsdag ettermiddag sa nei til å utbetale 15 millioner kroner som ble bevilget i fjor.

GAME OVER: X Games i Norge høstet politisk støtte fra Venstre, Frp og Høyre, men ikke fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Bildet er av Marcus Kleveland, i Aspen i januar i år.

Samtidig har kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) varslet at hun vil prioritere andre mottakere på høstens statsbudsjett.

Det ble i praksis kroken på døra for det populære actionsportarrangementet.

– Vi kontakter departementet umiddelbart for en styrt avvikling av X Games i Norge, sier Henning Andersen, daglig leder i SAHR, som organiserer X Games i Norge.

Sammen med Terje Håkonsen har han arrangert ulike snowboardkonkurranser i Norge helt siden 1999.

Men etter at Fremskrittspartiets forslag om å utbetale 15 millioner kroner som kunne brukes på X Games i 2023 ble stemt ned i dag, så er det slutt. Venstre, Høyre, KrF og MDG støttet forslaget som ville gitt X Games fornyet liv.

Men Arbeiderpartiet og Senterpartiet, støttet av SV, stemte mot. De tre partiene har flertall på Stortinget.

– Det er vemodig og trist at det er over, men alt har sin tid. Det er mange i Norge som har vært på den magiske utviklingen vi har fått gjennom disse begivenhetene. Det har vokst frem en hel bransje på internasjonalt nivå. Jeg tror alle er lei seg i dag, men samtidig tror jeg de er stolte av hva de har vært med å bygge opp, sier Andersen.

Han har håpet til det siste og langet nylig ut mot det han opplever som dårlig behandling av regjeringen.

Bakgrunnen er som følger:

X Games 2022 fikk 15 millioner kroner av den forrige regjeringen, men pandemien gjorde det nødvendig å utsette arrangementet til 2023. I stedet ble det arrangert en kvalifisering på Dombås forrige helg.

X GAMES-SJEF I NORGE: Henning Andersen er skuffet.

Det kostet 6,5 millioner kroner, tilfeldigvis det samme som X Games har igjen etter en utbetaling i 2021. Regjeringen Støre sa derfor nei til å utbetale den bevilgede summen på 15 millioner kroner.

I et brev fra kulturdepartementet, datert 3. februar i år, levnes det heller ikke store forhåpninger om fremtidig støtte:

«Det kan legges til grunn at regjeringen ikke vil prioritere tilskudd til X-Games sitt forslag til budsjettet for 2023» heter det.

I stortingsdebatten for en uke siden ga Senterpartiet - som er tilhengere av et nytt OL i Norge - uttrykk for at partiet fremover heller vil støtte flere små aktører når det skal bevilges penger i fremtiden.

NEI FRA STATSRÅDEN: Anette Trettebergstuen (Ap) vil ikke bevilge mer penger til X Games i Norge.

Regjeringspartiene trengte likevel støtte for å få flertall: Det fikk de altså fra SV.

«Jeg ser at X Games har sprunget ut fra ildsjeler, men at det har blitt stadig mer kommersielt. SV har ikke prioritert X Games i tidligere budsjetter. Vi har satset mer på bredde og lavterskeltilbud. Samtidig så er det mange ungdom som elsker dette og engasjerer seg» skrev SV-representant Kathy Lie i en e-post til VG etter forrige ukes debatt - og før torsdagens votering.

Og:

«Som jeg også sa i debatten så har vi i SV ikke konkludert i forhold til 2023. Men jeg mener det er riktig at de ikke skal få penger de ikke trenger i 2022. Jeg har likevel forståelse for at det er utfordrende å leve med uforutsigbarheten dette medfører. Men den usikkerheten hadde vært der selv om de hadde arrangert X Games og fått alle de bevilgede pengene i 2022» skriver hun.