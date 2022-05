Eikeri og Vliegen til sensasjonell semifinale i Roland-Garros

OSLO/PARIS (VG) (Eikeri/Vligen – Skupski/Krawczyk 2–6, 7–6, 10–8) Ulrikke Eikeri og hennes belgiske partner Joran Vliegen slo den fjerdeseedede duoen Neal Skupski/Desirae Krawczyk og er klar for semifinale i Roland-Garros-turneringen.

SEMIFINALE: Ulrikke Eikeri er klar for semifinale mixed double-turneringen i Roland-Garros. Her avbildet under en singel-kamp i Italia i mai.

19 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det norsk/belgiske paret vant 2–1 i sett med sifrene 2-6, 7–6 (7-4), 10–8 i avgjørende tiebreak i mixed double delen av turneringen.

– Jeg synes det er kjempegøy, det å være i en semifinale er fantastisk, sier Eikeri til VG.

Og på spørsmål om semifinalen er karrierens høydepunkt så langt, er svaret klart:

– Ja, det må være det. Det er ikke noe større prestisje enn Grand Slam.

Skupski (Storbritannia) og Krawczyk (USA) var ansett som en av de største seierskandidatene i Paris og er seedet som nummer fire. I fjor gikk de til topps i Wimbledon-turneringen.

Eikeri og Vliegen tok seg videre fra første runde etter å ha slått den kasakhstanske duoen Anna Danilina og Andrej Golubev. De var sjetteseedede i turneringen. I 2. runde ble franske Clara Burel/Hugo Gaston slått i strake sett.

Etter 2-6-tap i det første settet i mandagens kvartfinale ble det andre settet mye jevnere. Til slutt sto det 6-6, og det måtte avgjøres i tiebreak som den norskbelgiske duoen vant 7–4.

Etter som at begge parene vant hvert sitt sett, måtte kampen avgjøres i tiebreak. I double spilles det kun to sett, og om det da er likt, skal det avgjøres i et eget tiebreak.

Der var Eikeri og Vliegen best og avgjorde en spennende kamp med 10-8-seier. Mye av æren gir Eikeri til sin belgiske partner.

– For det første er han utrolig god. Såpass god at han bærer mye av kampen. Jeg synes samspillet har funket. Vi har hatt tydelige roller, og jeg synes selv og at jeg har spilt ganske solid, sier Eikeri på spørsmål fra VG om hvorfor de har lyktes så langt.

I semifinalen av mixed double-turneringen venter amerikanske Nicole Melichar-Martinez og tyske Kevin Krawietz.

Eikeri har også deltatt i double for kvinner i turneringen. Der røk den norske jenta og hennes amerikanske partner Catherine Harrison ut i 2. runde lørdag.