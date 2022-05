Vedum taus om OL i Norge: – Feigt

Før valget var finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) forkjemper for en ny norsk OL-søknad. Nå kutter han i offentlige utgifter og vil ikke kommentere saken lenger.

DEN GANG DA: Her går Johann Olav Koss i Vikingskipet under OL på Lillehammer i 1994. Nå jobbes det igjen med OL-spørsmålet i norsk idrett.

27. mai 2022 15:01 Sist oppdatert 9 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det får Silje Hjemdal (Frp) i kulturkomiteen til å stusse. Hun understreker at idretten styrer seg selv og må drive frem OL-prosessen på egen hånd.

Men:

– Jeg kan likevel tenke meg at enkelte i idretten ønsker seg et signal, ikke minst fra en finansminister som har vært såpass positiv tidligere, sier hun.

Det var før valgkampen at Trygve Slagsvold Vedum flørtet med tanken om et nytt OL til Norge. Når regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett nylig, var det med betydelige kutt i store offentlige prosjekter:

Regjeringskvartalet nedskaleres

Ocean Space Centre i Trondheim utsettes

Fornebubanen friseres med 250 millioner kroner

For å nevne noe.

Et NIF-utnevnt utvalg konkluderte forrige helg med at «norsk idrett er klare for en ny OL-søknad». Den interne sonderingen fortsetter utover høsten. Da skal også politikerne få si sitt.

VG har rettet konkrete spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Han henviser til Kultur- og likestillingsdepartementet. Det samme gjør finansminister Trygve Slagsvold Vedum, gjennom sin kommunikasjonsavdeling.

Og i Kultur- og likestillingsdepartementet er det statssekretær Gry Haugsbakken som svarer på vegne av regjeringen:

– Siden det er idretten selv som evt. søker om OL/PL og de akkurat har startet sin interne debatt om hvorvidt de i hele tatt ønsker å søke, så bør de foreløpig få mulighet til å ha denne debatten uten for stor innblanding fra regjeringen. Rent formelt vil det først bli en sak for regjeringen hvis idretten bestemmer seg for å søke, og har klargjort hva slags OL/PL de ønsker seg.

VAR OL-FORKJEMPER: Nå er finansministeren taus om OL.

Silje Hjemdal i Fremskrittspartiet kaller Vedums taushet for «feig»:

– Vedum er veldig opptatt av å kutte på offentlig pengebruk. En rekke prosjekter skal plutselig nedskaleres. Men når er snakk om OL, så ble det plutselig veldig stille i fjøset. Jeg synes det er feigt å dytte en statssekretær foran seg i dette spørsmålet.

– I forkant av valgkampen satt pengene veldig løst hos Ola Borten Moe og Vedum. Da var de også veldig positive til et nytt OL i Norge. Nå er det helt stille, sier hun til VG.

Da idrettspresident Berit Kjøll gikk på scenen under ledermøtet i Tromsø forrige helg, understreket hun at idretten er avhengig av å få med politikerne, opinionen og media på laget for å sikre en ny, norsk OL-søknad.

Aftenposten svarte raskt på lederplass. Tittelen var «Nei til OL i Norge». Avisen skriver blant annet:

«Regjeringen tar seg knapt råd til nye forskningsbygg, T-baner eller nytt museum for vikingskipene. Da vil det være en helt gal politisk prioritering med to ukers idrettsfest».

Sportskommentator Leif Welhaven i VG skrev deretter i sin kommentar:

«Prisene stiger, renten skal opp og den offentlige pengebruken må bremses for å ikke fyre opp en overopphetet økonomi ytterligere. Det er neppe det gunstigste tidspunktet for å argumentere for et milliardløft til en to ukers idrettsfest».

I Trøndelag skrev Snorre Valen, samfunnsdebattant og Nidaros-redaktør, også en kritisk kommentar:

«For det andre vil det være en pedagogisk helt umulig øvelse å skulle forsvare milliardinvesteringer i idrettsanlegg med begrenset gjenbruksverdi i en tid der vi må holde igjen på investeringer i alt fra vei og kollektivtransport til forskning og høyere utdanning. Dette antar jeg regjeringen (som fra før av ikke er i toppform på målingene) allerede har tenkt over. Så selv om idretten skal få ha sin prosess, og veien til en søknad fortsatt er lang, er begeistringen for et norsk OL antakelig lik null i regjeringen».

I KULTURKOMITEEN: Silje Hjemdal (Frp).

Samtidig har Unge Høyre vært positive og bedt sine egne seniorpolitikere om å ta en ny OL-debatt.

Silje Hjemdal rister derimot på hodet:

– Jeg mener dette ikke er tiden for å kaste bort tid og mye penger på et slikt arbeid (OL-sonderinger, red. anm.) da også idretten står i en krevende situasjon etter corona, med frafall og høye strømpriser. Nå bør man konsentrere seg om å opprettholde og legge til rette for gode idrettstilbud for egne innbyggere. Barn og unge bør her stå i en særstilling, sier hun.