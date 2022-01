Djokovic i intervju med grensepolitiet: – Det er sjokkerende

En australsk rett har frigitt dokumenter som viser hva som ble sagt da grensepolitiet intervjuet Novak Djokovic (34) på flyplassen i Melbourne. Intervjuene endte med at tennisstjernens innreisetillatelse ble inndratt.

SATT FAST I AUSTRALIA: Novak Djokovic fotografert under Australian Open i fjor. Fortsatt er det uklart om tennisstjernen får delta i årets turnering.

10. jan. 2022 19:55 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

The Sydney Morning Herald har publisert et utdrag av de formelle intervjuene som ble gjennomført da verdenseneren ble nektet innreise til Australia for å delta under Australian Open. Akkurat nå er Djokovic en fri mann og kan konkurrere – med mindre immigrasjonsminister Alex Hawke gjør om avgjørelsen og trekker tilbake Djokovics visum.

Her er noen av passasjene fra møtet med australsk grensepoliti 6. januar – i alt syv intervjuer som pågikk fra kl. 00.21 til 06.07.

POLITIET: Hva er formålet med din reise til Australia i dag?

DJOKOVIC: Jeg er en profesjonell tennisspiller, og jeg er her for å delta i Australian Open i Melbourne, Victoria.

POLITIET: Takk. Nå noen spørsmål vedrørende din vaksinasjon. Har du tatt corona-vaksine?

DJOKOVIC: Jeg er ikke vaksinert.

POLITIET: Har du noen gang hatt covid?

DJOKOVIC: Ja, jeg har hatt covid to ganger. I juni 2020 og så var jeg smittet nylig. Jeg testet positiv på en PCR-test 16. desember 2021.

Etter en kort pause fortsatte intervjuet.

POLITIET: Så til det medisinske unntaket. La du ved noen dokumenter?

DJOKOVIC: Ja, vi la ved dokumenter.

POLITIET: Så du kjenner til hvilke dokumenter som ble lagt frem?

DJOKOVIC: Jeg har ikke med meg noen utskrift av dokumentene, men jeg kan forsøke å finne de jeg har elektronisk. Vi sendte en mail til det uavhengige medisinske panelet som var utnevnt av australske myndigheter for å se på forespørselen om medisinsk fritak.

POLITIET: Så du har noen papirer som dokumentasjon?

DJOKOVIC: Ja. Dette er visa-dokumentet som ble innvilget. Det er brevet fra Tennis Australia.

Les også Djokovic ikke arrestert – i gang med trening til Australian Open



Så forteller Djokovic om korrespondansen med Tennis Australia og at ytterligere informasjon kan bli oversendt «siden de fortalte meg at dette ville være tilstrekkelig for å gjøre en vurdering».

DJOKOVIC: Så har jeg levert PCR-tester, positive og negative, samt opplysninger om antistoffer og ytterligere noe informasjon. De har sendt dette videre til det uavhengige medisinske panelet i Victoria og regionsmyndighetene. De gjorde en vurdering sammen med det medisinske panelet til Tennis Australia, og som et resultat av det fikk jeg tillatelse til å komme inn i Australia etter medisinsk unntak. Så sjekker jeg om det er noe annet som er nødvendig å fremvise overfor myndighetene. Det er vel ikke opp til føderale myndigheter når det gjelder innreise til Melbourne og Victoria.

POLITIET: Den er god. Men når du kommer til Australia så er det de føderale myndighetene som styrer.

DJOKOVIC: Ok. Nei, vi fikk ingen e-post fra føderale myndigheter. Dette er det vi fikk fra det medisinske panelet til Australian Open, siden de er arrangør.

Etter nok en pause i intervjuet får Djokovic beskjed om at man vurderer å kansellere innreisetillatelsen med bakgrunn i lovverket.

POLITIET: Nå får du 20 minutter eller den tiden du trenger for å argumentere for hvorfor vi ikke skal kansellere innreisetillatelsen.

DJOKOVIC: Jeg skjønner ikke hva mer du trenger? Jeg har gitt alle dokumenter til Tennis Australia og som myndighetene i Victoria har bedt meg om å gjøre de siste tre-fire ukene. Det er det jeg har gjort. (...)

Dette er de reglene vi har fulgt slik at de har gitt meg medisinsk unntak for corona-vaksinen. Jeg søkte, de godkjente. (...)

Jeg reiste hit på grunn av disse dokumentene. Uten de ville jeg ikke ha fått lov å reise inn i landet. (...)

Jeg har ventet i fire timer og fortsatt skjønner jeg ikke hva som er årsaken, hvilke papirer som mangler?

Les også 16. desember testet Djokovic positivt – dagen etter ble dette bildet publisert

POLITIET: Jeg vil gå gjennom denne prosessen og forklaringen du har gitt. Jeg mener, du kan gi den til meg innenfor den tidsrammen vi har gitt deg, de 20 minuttene.

DJOKOVIC: Så dere gir meg 20 minutter for å skaffe ytterligere informasjon som jeg ikke har? Klokken 4 om morgenen? Dere setter meg i en vanskelig posisjon på et tidspunkt hvor jeg ikke kan ringe sjefen for Tennis Australia. Jeg kan ikke ta kontakt med noen i regionsmyndighetene gjennom Tennis Australia. (...)

For meg er det litt sjokkerende at dere vil kansellere innreisetillatelsen, basert på hva? Dere gir meg 20 minutter til å gjøre hva for noe? Jeg kan si med det samme at jeg har ikke noe mer å fortelle. Hvis du kan vente til klokken 8 på morgenen så kan jeg ringe Tennis Australia, så kan vi forsøke å finne en løsning. Men nå? (...)

POLITIET: Tidligere infeksjon med covid-19 regnes ikke som en medisinsk kontraindikasjon for covid-19-vaksinasjon i Australia.

DJOKOVIC: Beklager å avbryte, men det er ikke sant. Hvis du har vært smittet eller avlagt positiv og negativ corona-test i de siste seks månedene har du tilstrekkelig med antistoffer og du kan da få medisinsk unntak. Det har det uavhengige medisinske panelet til regionsmyndighetene i Victoria slått fast. (...)

Noen timer senere får Djokovic tilbake sin mobiltelefon og får tre timer på å komme i kontakt med advokat og skaffe flere dokumenter.

Litt senere ble Djokovic gjort kjent med at innreisetillatelsen ikke gjaldt, og han ble kjørt til et hotell som benyttes av de som blir nektet innreise til Australia.

Her tilbrakte han helgen før han vant frem i retten mandag morgen etter at det ble hevdet at Djokovic hadde medisinsk fritak fra å være vaksinert etter å ha testet positivt for corona i desember. Samtidig gjorde 34-åringen det klart at han ville bli i landet for å konkurrere i Australian Open.