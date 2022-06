Rekdal scoret 14 mål i samme kamp. Pappas reaksjon fikk salen til å le

– Du pleier å få det du fortjener til slutt, var et av rådene Kjetil Rekdal ga til unge fotballspillere.

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal stilte opp på et Adressa-arrangement i forbindelse med Skandia cup.

LADE: Latteren satt løst i teltet på Ladesletta. Kjetil Rekdal dro opp flere fotballhistorier fra egen barndom – og fikk god respons fra publikum.

Som for eksempel da han scoret 14 mål i én kamp, men faren fortsatt mente han burde hatt flere.

Samtalen mandag ettermiddag var et samarbeid mellom Adresseavisen og Skandia cup. Der snakket både Emilie Bragstad og Kjetil Rekdal om hva som kreves for å lykkes i fotballen.

Ole Sæter skulle egentlig være en del av arrangementet, men måtte melde forfall på grunn av sykdom.

Unge fjes fulgte ivrig med fra første rad da Emilie Bragstad og Kjetil Rekdal delte fra sine erfaringer.

Drømte i ung alder

Emilie Bragstad ble først intervjuet om hvordan hun har klart å gjøre drømmen om proffotball i utlandet til realitet.

– Jeg har alltid drømt om å bli en av de beste verden. Jeg begynte å spille fotball da jeg var fem-seks år, og drømmen har egentlig vært der helt siden da, fortalte Bragstad foran publikum.

Midtstopperen debuterte for Rosenborg, som den gang het Trondheims-Ørn, i en alder av 15 år.

– Jeg debuterte det året jeg begynte på videregående. Og da var det første året på videregående ganske tøft. Jeg valgte å prioritere fotballen foran skolen, men det valget står jeg for ennå, fortalte Bragstad.

Emilie Bragstad fortalte at hun har tapt finalen i Skandia cup to ganger, likevel er det gode minner.

Fra Trond til Bayern München

I juli setter Bragstad seg på flyet til Tyskland, før hun så begynner sesongoppkjøringen som fersk Bayern München-spiller.

– Hva vil du trekke fram som grunner til at du har lyktes som fotballspiller?

– Jeg har holdt på med mye egentrening. Jeg har alltid ønsket å bli bedre, og trente både med gutter og med de som var året eldre. Det er nok en blanding av at jeg har blitt utfordret og mye trening på egen hånd.

Historisk med VM-scoringer

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal kan vise til flere meritter som trener, deriblant tre cupgull, seriegull og to opprykk fra 1. divisjon.

Før det la han også ned en solid spillerkarriere. 53-åringen vil for alltid bli husket for sitt avgjørende mål mot Brasil i 1998.

– Du er vel også den eneste nordmannen som har scoret mål i to verdensmesterskap, sa Adresseavisens journalist da Rekdals meritter ble ramset opp.

– Vi får håpe det forblir sånn, svarte Rekdal spøkefullt.

Kjetil Rekdal lærte tidlig at det alltid er rom for forbedring, uansett hvor god man er.

– Kunne alltid bli bedre

Som ung spiller var Rekdal tidlig en av de beste. Til de frammøte i teltet på Lade fortalte han blant annet historien om da laget hans vant 16–2, og han sto bak 14 av målene.

«Han kunne scoret flere», var beskjeden pappa Rekdal videreleverte til mor ved middagsbordet etter storseieren.

– Faren min klarte å kreve fram den egenskapen med at ting alltid kunne bli bedre. Også når man lykkes. Det er nok noe av grunnen til jeg blir oppfattet som streng i dag, fordi jeg ikke er fornøyd selv om vi vinner, forklarte Rekdal – og la til:

– Når man taper en kamp er ikke alt forferdelig, men samtidig er ikke alt fantastisk når man vinner heller.

– En fotballkarriere er som en skolegang

På spørsmål om hva han ser etter i et talent, trakk RBK-treneren fram motivasjon som noe av det mest sentrale.

– Glede av å spille er viktig. Det er vanskelig å tvinge noen til å bli god. Man må ville det.

Rekdal mente det er krevende og komplisert å bli fotballspiller i dag. Han ser også et mønster på at lysten blant dagens unge er altfor lav, og at han derfor må gi beskjed til de unge om hva som kreves.

– En fotballkarriere er litt som en skolegang. Du begynner med å lese og skrive, mens i fotballen starter det kun med å sparke på ballen. Du lærer ting gradvis og må ta med deg alle elementer. Du har 13 år på å bli klar til du er 18–19 år og seniorspiller.

– Får det du fortjener

Seansen med Rekdal ble rundet av med et siste råd, spesielt rettet til de som fortsatt venter på å få gjennombruddet som fotballspiller.

– Det å gi opp er det farligste og dummeste du kan gjøre. Så lenge det er håp er det bare å trene. Du pleier å få det du fortjener til slutt, slo Rekdal fast.