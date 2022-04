Northugs tidligere gulltrener interessert i landslagsjobben

Stig Rune Kveen sier det er stor sjanse for at han søker på jobben som ny trener for kvinnelandslaget i langrenn.

I dag er Stig Rune Kveen lærer og trener ved Meråker videregående skole. Nå vurderer han sterkt å søke på landslagsjobben.

4. apr. 2022 10:42 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg grubler på om jeg skal søke eller ikke, men det er en stor sjanse for at jeg søker.

Stig Rune Kveen bekrefter overfor Adresseavisen at han mest trolig søker på jobben som ny hovedtrener for kvinnelandslaget i langrenn. Han er heller ikke fremmed for å være en del av et trenerteam.