Bolsjunovs vanvittige knockout vekker oppsikt: – Aldri sett for meg dette

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Normalt sett blir alltid det alltid uhyre jevnt under 30 kilometer med skibytte i mesterskap. Men søndag var Aleksandr Bolsjunov (25) i en helt annen klasse.

OVERLEGEN: Aleksandr Bolsjunov hadde god til å feire inne på oppløpet.

6. feb. 2022 11:28 Sist oppdatert nå nettopp

– Vanvittig knockout av Bolsjunov. Russerne og finnene hadde åpenbart gode ski, sier Niklas Dyrhaug, Viaplay-ekspert og tidligere landslagsløper til VG.

Bolsjunov tok gullet med 1 minutt og 11 sekunder til Denis Spitsov og 2 minutter til Iivo Niskanen. På det meste ledet han med rundt 1.20 minutter.

De norske? Hans Christer Holund nummer fire, 2.31 bak. Pål Golberg nummer fem, 2.53 bak og Johannes Høsflot Klæbo nummer 40, 9.06 bak.

– Jeg tror nok høyden og den trå snøen gjør at vi får vanvittige utslag. Hvis du da i tillegg ikke har optimale ski blir differansene store, men hadde aldri sett for meg dette scenarioet, sier Dyrhaug.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum var en skuffet mann i Kina søndag. Han gikk gjennom pressesonen en stund etter Bolsjunov.

– Jeg tror aldri jeg har sett en tremil med den avstanden her. Mulig jeg er historieløs, men jeg har aldri sett et felt som er sprengt så i fillebiter som det ble i dag, sier Myhr Nossum til VG.

Historien viser også at dette var et helt spesielt renn.

30 km med skibytte har vært på VM-programmet siden 2005 og OL-programmet siden 2006. Normalt sett har det skilt minimalt og blitt avgjort på oppløpet.

Rekordmarginene før Bolsjunovs vanvittige renn var nemlig slik:

I VM 2017 vant Sergej Ustjugov med 6,7 sekunder til Martin Johnsrud Sundby.

I OL 2018 vant Simen Hegstad Krüger med 8 sekunder til samme mann.

Fakta Seiersdifferanser på 30 kilometer fellesstart med skibytte i VM og OL OL i 2022 i Beijing: 1 minutt og 11 sekunder

VM i 2021 i Oberstdorf: 1,1 sekund

VM i 2019 i Seefeld: 0,1 sekund

OL i 2018 i Pyeongchang: 8 sekunder

VM i 2017 i Lahti: 6,7 sekunder

VM i 2015 i Falun: 0,4 sekunder

OL i 2014 i Sotsji: 0,4 sekunder

VM i 2013 i Val di Fiemme: 1,8 sekunder

VM i 2011 i Oslo: 0,7 sekunder

OL i 2010 i Vancouver: 2,1 sekunder

VM i 2009 i Liberec: 3,1 sekunder

VM i 2007 i Sapporo: 0,5 sekunder

OL i 2006 i Torino: 0,6 sekunder

VM i 2005 i Oberstdorf: 0,8 sekunder Vis mer

Det var sol på stadion da Bolsjunov lekte seg i tet. Men den var borte da de norske herrene passerte skuffet i pressesonen etter løpet. Hans Christer Holund forklarer hvor fort det gikk i tet.

– For å være helt ærlig så ser jeg vel stjerner nesten etter 10 kilometer, og det er litt for tidlig. Jeg er helt på felgen og pinnestiv etter klassisken, sier Holund, som frøs etter rennet.

– Jeg har ingen forklaring, Jeg hadde gode ski i dag, jeg kan ikke skylde på det. Det er tre mann i dag som har vært litt dyktigere i oppkjøringen til OL.

BEST AV DE NORSKE: Hans Christer Holund endte på fjerdeplass, to og et halvt minutt bak Bolsjunov.

Pål Golberg fikk virkelig erfare den trå snøen i kulden.

– Jeg var nesten på gråten på klassiskdelen der over hvor hardt dette er. Jeg prøvde å tenke at det var likt for alle, men det så ut som om det var likt for alle bortsett fra tre. Jeg gikk for medalje. Jeg måtte prøve så lenge det gikk. Jeg kunne ikke slippe meg lenger bak enn det jeg gjorde. Det ble litt for tøft, sier Golberg til VG og byr på et smil i skuffelsen.

Iivo Niskanen og Aleksandr Bolsjunov fikk stor luke på klassiskdelen, og ut på skøytedelen gikk Bolsjunov rett ifra og så seg aldri tilbake.

– Se på Bolsjunov, da. Han er i et helt eget univers i dag, sa VGTVs ekspert Sondre Sundby underveis i rennet.

Bolsjunov var et stykke unna sitt beste i første del av sesongen, og ble slått med over to minutter av Klæbo i Tour de Ski.

FIKK LUKE TIDLIG: Aleksandr Bolsjunov og Iivo Niskanen rykket fra konkurrentene i første halvdel av rennet.

– Etter Tour de Ski skjønte jeg at det ikke kunne bli verre. Det kunne bare gå oppover. Men på intervalltrening for tre-fire dager siden var ikke hastigheten der – og jeg gråt. Jeg klarte ikke å øke farten. Jeg gjorde meg ikke engang ferdig med treningen. Jeg bare dro hjem. Tilsynelatende var det nødvendig, for i dag var alt ideelt, sier Bolsjunov til russiske medier.

Det er første gang Bolsjunov vinner et gull i OL. I 2018 gikk russeren inn til tre sølv (50 kilometer, lagsprint og stafett) og én bronse (sprint).

– Tårene rant på den siste runden. Det var uvirkelige følelser. Jeg skjønte at der satt den – OL-gull!

Ikke siden Johann Mühlegg, som i 2002 ble tatt for doping, vant femmila i VM i Lahti i 2001 med nærmere to minutter har et individuelt renn på herresiden blitt vunnet med større margin i VM eller OL.

– Jeg kan ikke huske slike forskjeller. Nordmennene så hjelpeløse ut, sier tidligere verdensmester Aleksej Petukhov til Sport Ekspress.

– Sasja (Bolsjunov) er en ekte russisk bjørn, konkluderer Petukhov.

På den internasjonale pressekonferansen på pressesenteret etter triumfen endte det med at de russiske journalistene klappet for Bolsjunov. Gullmedaljevinneren klappet tilbake.