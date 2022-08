Skaden gjør ham usikker: – Jeg vet ikke hva dagene bringer

Johannes Høsflot Klæbo åpner for å droppe Toppidrettsveka og høydeoppholdet i USA om skaden ikke slipper taket.

Johannes Høsflot Klæbo roser alle sine støttespillere i den krevende tiden. Her er han sammen med samboer Pernille Døsvik under et rulleskirenn i Raufoss tidligere i sommer.

4. aug. 2022 15:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Det har gått fire uker uten at jeg har merket noen form for bedring. I to uker våknet jeg og trodde at alt skulle være bra. Nå vet jeg at dette vil ta tid.

Det sier Johannes Høsflot Klæbo til Adresseavisen. Skistjernen fra Byåsen kommer rett fra fysioterapeuten når han snakker om skaden som plager ham.