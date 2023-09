Fluortestingen pågår for fullt – fra «uforsvarlig» til «mye tryggere» på 14 måneder

Testregimet for å avsløre bruk av fluorprodukter i skisporten er i ferd med å innfri forventningene, ifølge smurningsekspert Stein Olav Snesrud.

Stein Olav Snesrud jobber intens om dagen slik at utallige skipar er fluorfrie før kommende sesong. Vis mer

Publisert: 01.09.2023 08:51

Det var i mars Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) meldte at det blir et fullstendig forbud mot bruk av fluorholdige smurningsprodukter fra og med kommende sesong.

– De (FIS) har gjort mye med programvaren i løpet av det siste året. Jeg føler meg mye tryggere nå (enn for ett år siden), sier Snesrud til NTB.

Han er ansatt som fluorfri-koordinator i skiforbundet i forbindelse med FIS-vedtaket og var tidligere smøresjef for langrennslandslagene.

– Det er stor forskjell på konseptet nå og det de startet med. Målingene virker å fungere, sier Snesrud.

– Slik det står seg i dag, så er det uforsvarlig å implementere et fluorforbud. Hvis det skjer, kan jeg ikke stå inne for at det blir rettferdige konkurranser, sa skiskytterlandslagets smøresjef Tobias Dahl Fenre til NTB for vel ett år siden.

I Norge er det tre (skiskyting, alpint og langrenn) målekofferter (Alpha II) i arbeid. De inneholder en datamaskin som behandler dataene etter at en sensor har «skannet» skien». Under sesong vil trolig tre punkter på hver eneste ski bli testet før dataene umiddelbart analyseres.

Nå jobbes det hardt med å analysere skipar etter skipar slik at de er «rene» for fluor inn mot sesongen.

Spørsmål rundt fluortestingen kommer til å være sentralt på FIS-høstmøtet i Zürich senere i september.