Mads Hansen langer ut mot fotballsendingene på NRK: – Stemoderlig behandling

Influenser og tidligere Mjøndalen-kaptein Mads Hansen krever at NRK surrer litt mindre når de viser fotball på TV.

TIDLIGERE KAPTEIN: Mads Hansen har spilt i flere norske toppklubber og la opp i 2018. Store deler av karrieren spilte han i Mjøndalen.

17.03.2023 08:16 Oppdatert 17.03.2023 08:52

– Når det er eliteserielag involvert mener jeg dessuten at det bør være et minimum at en lagoppstilling som presenteres på skjermen har en høyere treffprosent enn tre av 11 - også i Kollen-helger, sier Mads Hansen, som også reagerte på sosiale medier under runden, til VG.

For mens NRK hadde fyldig dekning da ti nordmenn var best på femmila i Holmenkollen lørdag, og Simen Hegstad Krüger var best av dem alle - og Ragnhild fulgte opp med en historisk seier på kvinnenes første femmil dagen etter - så var det også cupdekning på statskanalen.

Og der ble det presentert så mange feil at det kokte på Twitter.

Tidligere NRK-ekspert Tom Nordlie var en av flere som kastet seg inn i debatten. Den tidligere Skeid-treneren reagerte på at NRK blandet to Oslo-klubber.

Redaksjonssjef i NRK-sporten Anders Sårheim innrømmer at det kunne vært bedre.

– Deler av kritikken om cup-sendingen er høyst berettiget. Vi er ikke fornøyd med hvordan lagoppstilling så ut. Vi må ettergå hvordan dette kunne skje, så vi unngår at det skjer igjen, sier Sårheim til VG.

Spillere ble også lagt inn med feil navn under sendingen, og flere ergret seg over at feil lag ble nevnt som videre i cupen, og eliteserieklubben Sandefjord ble omtalt som Obos-liga-lag. Helgen før var det fire spillere som ble presentert uten navn foran kampen mellom Ranheim og Bodø/Glimt, da sistnevnte gikk videre i cupen etter 4–0.

– Vi registrerer tilbakemeldingene. Vi burde klart bedre, sier Sårheim.

Redaksjonssjefen forteller at de ønsket at fotballforbundet skulle legge cuprundene til andre tider enn en kollisjon med langrenn fra Holmenkollen.

Slik så det ut da Rosenborg ble sendt ut av cupen:

Bergensavisen skrev torsdag om seerne som ikke var fornøyd med enkameraproduksjonen av cupkampen mellom Brann og Haugesund på Åsane Arena søndag.

«Blir det mer lavproduksjon på cupen nå, NRK Sport, så snakker vi far som filmer på lokal cup med videokamera på nittitallet», var tilbakemeldingen i sosiale medier.

Men det er ikke krav om mer enn ett kamera i avtalen mellom fotballforbundet og NRK i cupkamper før kvartfinalekampene.

– Vi kan ikke prioritere alt, sa sportssjef i NRK Espen Olsen Langfeldt til Bergensavisen.

Statssynser, influencer og tidligere elitesseriespiller Mads Hansen forstår NRKs sportssjef til en viss grad. Hansen er blitt kjent for flere enn fotballfolket som programleder for flere TV-produksjoner, blant annet «Ikke lov å le på hytta» og «Spårtsklubben» på VGTV.

– Isolert sett er det en legitim forklaring, men det hadde forutsatt at rettighetene resten av året ble behandlet med kjærlighet. Det er det for så vidt mulig det blir, men resultatet vitner om en stemoderlig behandling av rettighetene, sier Hansen til VG.

Kommende lørdag er det to kvartfinaler i cupen, Stabæk tar imot Molde, mens Bodø/Glimt spiller mot Viking. Søndag er det nye kvartfinaler når Tromsø spiller mot Lillestrøm, mens Brann møter Sandefjord.

