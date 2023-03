Braathen tok til tårene etter thriller mot Kristoffersen

Det ble en nervepirrende duell mellom Henrik Kristoffersen (28) og Lucas Braathen (22) i kampen om å vinne slalåmcupen sammenlagt. Til slutt var det Braathen som kunne juble høyest – og da kom tårene.

forrige

















fullskjerm neste 1 av 8 Foto: ALBERT GEA / Reuters / NTB

19.03.2023 14:11 Oppdatert 19.03.2023 14:56

Saken oppdateres!

– Takk gud for at jeg har briller på nå. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg kan ikke tro det, sier Lucas Braathen til Viaplay.

Før sesongens siste renn ledet Braathen slalåmcupen 32 poeng foran Henrik Kristoffersen, og før finaleomgangen i Soldeu var begge to topp fem.

Dermed ble alt avgjort i alpinsesongens siste omgang, og Kristoffersen var først ut de to nordmennene som kjempet om kula.

Rælingen-mannen kunne juble for ledelse med 39 hundredeler ned til sveitsiske Marc Rochat, og dermed var presset lagt på de resterende fire på toppen.

Landsmann Timon Haugan klarte ikke det, og da østerrikske Fabio Gstrein kjørte ut var Kristoffersen sikret pallplass i rennet.

Da var det duket for Braathen, og 22-åringen taklet presset på mesterlig vis.

I mål var han 57 hundredeler foran Kristoffersen, og sikret med det sin første slalåmkule i karrieren.

– Jeg er veldig stolt av måten jeg taklet det på, sier Braathen.

– Først og fremst gratulerer til Lucas. Veldig sterk slalåmsesong. Lucas kjører veldig bra, så all applaus, sier Henrik Kristoffersen til Viaplay og fortsetter:

– Jeg begynner å bli lei av å stå her på finalen og at det skal være så jævlig spennende. Det er uaktuelt neste år, sier Kristoffersen som uansett er fornøyd med slalåmsesongen på helt nytt skimerke.

– Å vinne et renn er fantastisk, men den kulen her er hver time jeg har lagt ned siden jeg var ni år. Alt jeg og pappa har stått i. Alt dritt man har stått i. I dag er dagen jeg kan vise at alt var verdt det, sier Braathen.

Sveitsiske Roman Zenhausern sto alene igjen på toppen, og tok vare på ledelsen. I mål var han seks hundredeler foran Braathen.

Aleksander Aamodt Kilde avsluttet sin sesong i lørdagens storslalåm. Søndag tok han seg av seiersintervjuet med amerikanske Mikaela Shiffrin: