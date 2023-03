Braathen tok til tårene etter thriller mot Kristoffersen: – Kan ikke tro det

Det ble en nervepirrende duell mellom Henrik Kristoffersen (28) og Lucas Braathen (22) i kampen om å vinne slalåmcupen sammenlagt. Til slutt var det Braathen som kunne juble høyest – og da kom tårene.

19.03.2023 14:11 Oppdatert 19.03.2023 16:21

– Takk gud for at jeg har briller på nå. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg kan ikke tro det, sier Lucas Braathen til Viaplay.

Slalåmcupen måtte avgjøres så sent som i sesongens siste omgang, men med andreplassen i Soldeu sikret Braathen seg sin første sammenlagtcup.

Til slutt vant han slalåmcupen 52 poeng foran Henrik Kristoffersen, som ble nummer tre i søndagens renn. Sveitsiske Ramon Zenhäusern vant rennet seks hundredeler foran Braathen, og klatret samtidig til tredjeplass i cupen – 79 poeng bak Braathen.

– Å vinne et renn er fantastisk, men den kulen her er hver time jeg har lagt ned siden jeg var ni år. Alt jeg og pappa har stått i. Alt dritt man har stått i. I dag er dagen jeg kan vise at alt var verdt det, sier Braathen.

Presset var enormt på Braathen da han kastet seg ut fra toppen i finaleomgangen, for i mål ledet Kristoffersen.

Med kun 32 poeng som skilte i Braathens favør før sesongavslutningen var Braathen avhengig av at han selv ble minst nummer to ved Kristoffersen-seier. Da han selv dundret i mål 57 hundredeler foran Kristoffersen var all tvil fjernet.

– Jeg er veldig stolt av måten jeg taklet det på, sier Braathen.

Kristoffersen kunne tatt sin fjerde sammenlagtseier i slalåmcupen, men måtte altså ta til takke med andreplass.

– Først og fremst gratulerer til Lucas. En veldig sterk slalåmsesong, sier Kristoffersen til Viaplay.

Fakta Slalåmcupen de siste ti årene 2013/14: Marcel Hirscher (Østerrike)

2014/15: Marcel Hirscher

2015/16: Henrik Kristoffersen (Norge)

2016/17: Marcel Hirscher

2017/18: Marcel Hirscher

2018/19: Marcel Hirscher

2019/20: Henrik Kristoffersen

2020/21: Marco Schwarz (Østerrike)

2021/22: Henrik Kristoffersen

2022/23: Lucas Braathen (Norge) PS! Kjetil André Aamodt i 1999/00 var den eneste nordmannen som hadde vunnet slalåmcupen før Kristoffersen gjorde det i 2015/16. Vis mer

Forrige sesong måtte også slalåmkula avgjøres i sesongens siste renn, men da var det Kristoffersen som gikk seirende ut av duellen med Braathen.

– Jeg begynner å bli lei av å stå her på finalen og at det skal være så jævlig spennende. Det er uaktuelt neste år, sier Kristoffersen som uansett er fornøyd med slalåmsesongen på helt nytt skimerke.

Det var ikke bare Braathen og Kristoffersen av nordmennene som leverte gode resultater i sesongens siste renn.

Alexander Steen Olsen, Sebastian Foss Solevåg og Timon Haugan ble henholdsvis nummer syv, åtte og ni.

Aleksander Aamodt Kilde avsluttet sin sesong i lørdagens storslalåm. Søndag tok han seg av seiersintervjuet med amerikanske Mikaela Shiffrin: