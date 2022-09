Prøvetiden er over: Nå lover Champions League-kometen å bli i RBK

Emilie Nautnes hadde ikke spilt fotball på over to år da hun ble RBK-spiller i januar. Nå lovpriser hun klubben, og bekrefter at hun blir værende.

Emilie Nautnes har funnet seg til rette i RBK. Nå fortsetter karrieren på Koteng arena.

16 minutter siden

23-åringen skrev under en ettårskontrakt da hun gjorde fotballcomeback denne sesongen.

– Det var bare for å sjekke om det funket, og om jeg hadde lyst til å spille fotball igjen, sier hun nå om den korte kontrakten.