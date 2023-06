Birgit Skarstein avslører kaoset bak bragden

De uheldige episodene kom på løpende bånd for Birgit Skarstein. Da fikk hun bruk for et av sine sterke karaktertrekk – og slush.

Birgit Skarstein har tatt EM-gull de tre siste årene. Her under fjorårets mesterskap. Vis mer

Da Birgit Skarstein kom opp fra det italienske vannet, ga landslagstrener Sebastian Baranzano henne et anerkjennende nikk:

– Tenk på alt som har skjedd: Du får til dette, uansett hva som skjer, sa han.