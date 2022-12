Kom hjem til «en ny klubb». Nå vil Sander (19) at talentene ikke skal gjøre som ham

Foran toppkampen mot Narvik øyner Nidaros endelig opprykk til eliteserien.

Sander Vedul-Kjelsås dro til Hamar for å utvikle seg. Nå vil han jobbe for at andre ikke gjør som ham.

Trønderhockeyen har i mange år slitt med at talentene har søkt seg bort fra landsdelen for å bli best mulig. U20-landslagsspiller Sander Vedul-Kjelsås var en av dem som dro fra Trondheim da han begynte på videregående.

For ham var det vrient å se for seg skikkelig utvikling i et Nidaros som lå og vaket midt på tabellen i førstedivisjon.