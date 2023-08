Ranheims mareritt fortsetter

En grufull første omgang ble avløst av en bedre andre omgang. Det holdt ikke i nærheten til poeng mot serielederen.

Rosenborg-aktuelle Ruben Alte fortviler under kampen mot Kongsvinger. Vis mer

Publisert: 09.08.2023

Ranheim - Kongsvinger 1 - 4 (0 - 2): Innledningsvis viste Kongsvinger hvorfor de for øyeblikket er i førersetet for å kapre én av plassene om direkte opprykk. Et avskrudd Ranheim ga bort flere muligheter, og de passet Vegard Hansens Kongsvinger på å utnytte.

Da nyttet det ikke at trønderne fikk en tidlig utligning i andre omgang, og presset på for flere. Det siste lille manglet, og da ble veien opp for stor. Ranheim har nå bare seks poeng ned til direkte nedrykk.