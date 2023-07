Ferdig i Rosenborg

Kristall Mani Ingason har spilt sin siste kamp for Rosenborg og fortsetter på nivå to i Danmark.

Kristall Mani Ingason i aksjon i det som ble hans siste kamp for Rosenborg. Vis mer

Kristall Mani Ingason har spilt sin siste kamp for Rosenborg og er klar for den danske 1. divisjonsklubben SønderjyskE.

Det melder Rosenborg selv på sin hjemmeside.

Islendingen går motsatt vei av hva Emil Frederiksen gjør, som tidligere onsdag ble bekreftet klar for RBK.

Ingason endte på 19 kamper og tre mål for trønderne.

Fornøyde dansker

Til danske Tipsbladet sier sportssjef i SønderjyskE, Esben Hansen at han gleder seg over å få 21-åringen i stallen.

– Kristall Mani Ingason er et stort talent, som tidlig var i storklubbenes søkelys. Men det har også stort for en ung spiller å få kontinuerlig med spilletid i klubber som FC København og Rosenborg, og derfor er vi overbeviste om at SønderjyskE er et bra sted å ta de neste skrittene i karrieren i.

Ingasons siste opptreden for Rosenborg ble bortetapet mot Aalesund for drøye tre uker siden.