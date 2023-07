Djokovic hyller den nye «Wimbledon-kongen»: – Aldri møtt lignende

Unge Carlos Alcaraz (20) stoppet Novak Djokovic’ (36) vanvittige seiersrekke i Wimbledon. Tennislegenden mener Alcaraz er «komplett».

EMOSJONELT: Novak Djokovic tok til tårene da han så sønnen på tribunen etter tapet mot Carlos Alcaraz i Wimbledon-finalen. Vis mer

Spanjolen gikk seirende ut av den vanvittige finalethrilleren mot fire ganger regjerende Wimbledon-mester Djokovic. Serberen hadde blitt tidenes mestvinnende tennisspiller på både herre- og kvinnesiden med 24 Grand Slam-titler om han hadde vunnet turneringen for åttende gang, men i stedet tok Alcaraz sin andre i karrieren.

Etter finaletapet var Djokovic full av lovord om den ferske Wimbledon-vinneren.

– Jeg trodde jeg kom til å få problemer mot deg på grus og hardcourt, men ikke på gress. Nå er det åpenbart en ny historie. Gratulerer – for en fantastisk måte å tilpasse seg underlaget, sier Djokovic til arrangøren etter at Alcaraz avgjorde i femte og avgjørende sett:

Den spanske 20-åringen ble tidenes nest yngste Wimbledon-vinner på herresiden da han tok sin andre Grand Slam-tittel i karrieren søndag.

Den første kom i 2022 mot Casper Ruud i US Open.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Selv om jeg hadde tapt hadde jeg vært veldig stolt av meg selv. Bare å spille her mot en av tidenes beste i sporten vår ... for meg er det utrolig, sier Alcaraz til arrangøren etter å ha brutt serberens 34 lange seiersrekke i Wimbledon:

Grafikk: Sofascore.com.

– Jeg har aldri møtt en lignende spiller, for å være ærlig. Roger (Federer) og «Rafa» (Rafael Nadal) har begge deres egne åpenbare styrker og svakheter. Carlos er en veldig komplett spiller, sier Djokovic på pressekonferansen etter nederlaget.

Han lar seg spesielt imponere av hvordan Alcaraz har mestret gressunderlaget.

– Han har utrolige tilpasningsevner. Jeg tror det er nøkkelen til en langvarig og vellykket karriere på alle underlag, fortsetter serberen, som tapte sin andre Wimbledon-finale av totalt syv.

Djokovic regnes som en av de tre beste herrespillerne gjennom tidene sammen med Roger Federer og Rafael Nadal. Trioen har 65 Grand Slam-titler til sammen, hvor serberen har flest med 23 alene.

Kun Nadal hadde to Grand Slams på Alcaraz’ alder. Djokovic mener det spanske stjerneskuddet har litt av alle «de tre store» i seg.

– Folk har snakket i rundt et års tid om at han har spesifikke elementer i spillet sitt fra Roger, Rafa og meg selv. Jeg sier meg enig i det. Jeg mener han har mer eller mindre det beste av alle tre verdener.

Han trekker frem en rekke eksempler:

– Han en mental soliditet og er virkelig moden til å være 20 år gammel. Det er ganske imponerende. Han har denne «spanske okse-mentaliteten» av konkurranseinstinkt, kampvilje og utrolig forsvarsspill som vi har sett av «Rafa» de siste årene.

SEIERSBRØLET: Carlos Alcaraz jubler etter bragden i Wimbledon. Vis mer

I intervjuet like etter kampslutt blir serberen minnet på at han har vunnet to av tre Grand Slams så langt i år.

– Du må likevel være stolt av det du har fått til så langt i år?

– Jeg kommer til å være det i morgen, men ikke så mye i dag. Åpenbart er det tøft å svelge denne når man er så nære. Jeg tapte for en bedre spiller og jeg må gratulere ham, svarer Djokovic til stor applaus.

Han takket også familien, og tok til tårene da han så sin åtte år gamle sønn, Stefan, på tribunen.

– Jeg elsker deg. Takk for at du støtter meg, og jeg skal gi deg en god klem, sa tobarnsfaren før han ble klappet ut av hovedbanen i London.