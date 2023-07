Frankrike lekte seg med Norge i Herrem-comeback

(Norge – Frankrike 18–30) Et urutinert Norge trøblet i lørdagens treningskamp mot Frankrike.

TILBAKE: Camilla Herrem var tilbake i Norges landslagstropp da de møtte Frankrike i en treningskamp lørdag kveld. Vis mer

I et utsolgt Bodø Spektrum møtte håndballjentene Frankrike til treningskamp lørdag kveld.

– Vi har vært samlet en uke nå med mange debutanter med få landskamper, sa Tonje Larsen til TV 2 i pausen.

På samlingen i Bodø, som er utenfor internasjonal periode, er det i hovedsak spillere fra norske klubber som deltar.

Hele seks debutanter var med i den norske troppen. Fire av dem fikk prøve seg allerede i første omgang.

– Det er veldig bra. De får masse erfaring, mener Larsen.

Vipers-spilleren Océane Sercien-Ugolin og Metz-spilleren Chole Valentini var en del av den Franske troppen, som også stilte uten flere av sine sterke profiler.

Etter å ha fulgt hverandre tett frem til 10–10, dro Frankrike fra på slutten av første omgang. Til pause sto det 14–10 til Frankrike.

FLERE DEBUTANTER: Norge stilte med flere debutanter da de møtte Frankrike til treningskamp i Bodø Spektrum lørdag kveld. Vis mer

I andre omgang fortsatte Frankrike med sitt høye tempo, og etter fem minutter lå de foran med syv mål.

Landslagstrener Thorir Hergeirsson så seg nødt til å ta en tidlig timeout.

– Vi er bedre denne dette. Dette er unødvendig, sa en frustrert landslagstrener til spillerne.

Anført av Orlane Kanor, som til daglig spiller for Rapid Bucuresti, fortsatte Frankrike å sette ballen i mål.

Etter 40 minutters spill hadde Frankrike dratt fra med en timåls ledelse.

Camilla Herrem spilte sin første landskamp siden hun ble mamma for andre gang i mars og noterte seg med to scoringer i sitt comeback.

Veteranen Katrine Lunde var en av de få rutinerte som deltok på kampen. Med 342 landskamper setter hun ny rekord for hver landskamp hun spiller.

Orlane Kanor ble kampens toppscorer med seks mål.

Kristina Novak ble Norges toppscorer med fire mål.

– Jeg skulle gjerne ønske at resultatet ble litt annerledes. Jeg synes vi starter bra i første omgang, men så slutter vi å score mål. Men vi har kun trent sammen i en uke og jeg synes det er imponerende med alle som kommer inn og kjører på, sa Novak til TV 2 etter kampen.

Klubbkollega i Sola, Kristiane Knutsen, fikk sin debut og sitt første A-landslagsmål under lørdagens kamp.

– Det er først om fremst gøy. Vi må bare ta til oss all den læringen vi kan og nyte at vi får spille mot et så bra lag, sa hun til TV 2.