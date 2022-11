Hergeirsson får dansk refs etter intervju: – Dårlig stil

LJUBLJANA (VG) Dansk presse fisket etter taktisk innsikt fra Norge-trener Thorir Hergeirsson før EM-finalen. Islendingens reaksjon førte til krass kritikk.

DANSK VARIANT: Etter semifinalen mot Frankrike ville den danske pressen ha innsikt i norsk taktikk. Det likte Thorir Hergeirsson dårlig.

– Tror du jeg skal avsløre det? Det er det dummeste spørsmålet jeg har hørt, utbrøt landslagssjef Thorir Hergeirsson overfor dansk TV 2 arrow-outward-link .

Da hadde TV 2s journalist akkurat spurt den norske landslagssjefen hvordan Norge skulle håndtere Danmarks syv mot seks-spill i eget forsvar.

Etter å ha svart kort på om det er et fokuspunkt for nordmennene, gjør han lite for å skjule sin misnøye på vei ut av intervjuet.

– Fy faen, sier han inn i mikrofonen.

Ikke første gangen Hergeirsson reagerer på medienes «fjaseri»:

Hergeirssons reaksjon har fått oppmerksomhet i Danmark. B.T.s håndballkommentator Johnny Wojciech Kokborg sier han ikke forstår fokuset.

– Jeg ble litt sjokkert da jeg så intervjuet. Hva i all verden er det for slags reaksjon? Det er et helt reelt spørsmål han blir spurt om, sier han til egen avis arrow-outward-link .

– Hergeirsson bør stråle med overskudd og glede over enda en final. Det er simpelthen for dårlig stil. Kanskje er han presset før kampen, sier han videre.

De to lagene møttes i den siste mellomspillskampen for fire dager siden. Da var det danskene som stakk av med seieren, det for første gang på 17 kamper.

Før de to lagene igjen møtes, denne gangen til finale, blir landslagssjefen konfrontert med «utbruddet» sitt på dansk TV 2.

– Det var egentlig ikke et dumt spørsmål. Men det er dumt å stille det samme spørsmålet fem ganger. Når du får det samme svaret fem ganger, da bør det være nok, sier Hergeirsson til VG og legger til:

– Det vil være rart hvis vi begynte å snakke på dansk TV om hva vi skal gjøre mot syv mot seks.

På spørsmål, det samme som danskene stile fredag, om spill syv mot seks har vært et fokuspunkt før finalen, er Hergeirsson mer medgjørlig overfor den norske pressen.

– Selvsagt, selvsagt er det det. Det er et av våpnene til Danmark. Vi har selvsagt brukt litt tid på det, som på andre ting, avslutter landslagssjefen.