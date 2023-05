Smerter stopper Tiger Woods: Må droppe US Open

Golf-legenden Tiger Woods (47) kan ikke delta i US Open i juni, fordi han fortsatt sliter med smerter.

VONDT: Tiger Woods sliter med benet etter en bilulykke. Her fotografert i fjor sommer.





23.05.2023 08:02

Woods var innblandet i en bilulykke i februar og er ennå ikke friskmeldt.

US Open arrangeres i Los Angeles 15. til 18. juni. Det er første gang at US Open arrangeres i området rundt millionbyen i vest.

Tiger Woods har vunnet 15 Major-turneringer. US Open vant han i 2000, 2002 og 2008. Han måtte også trekke seg fra The Masters i april, da rakk han å spille syv hull:

Golfstjernen gjennomgikk en ankeloperasjon for rundt én måned siden for å få orden på smertene som skyldes et tidligere brudd. Men han sliter fortsatt med plager og smerter i benet.

– Nå skal Tiger få tid til å komme seg og starte opptreningen, lød det fra hans management den gang.

Viktor Hovland gjorde karrierebeste og kom på delt andreplass og i PGA Championship i Oak Hill Country Club sist helg, Brooks Koepka vant.