Hvor ble det av den bunnløse tilliten?

Stormbølger: Rosenborg har skuffet i sesongåpningen. Cecilie Gotaas Johnsen og hennes styre har kalt inn trenerteamet til onsdagens styremøte.

KOMMENTAR: Forventningene er fortsatt lave, men trykket er massivt. Det ser ut til å prege hele Rosenborg-organisasjonen.

30.05.2023 08:53 Oppdatert 30.05.2023 09:18

Det er bare noen uker siden styreleder Cecilie Gotaas Johnsen uttrykte full tillit til Kjetil Rekdal og Geir Frigård. Hun betegnet situasjonen i klubben som udramatisk.

Hun snakket om at Rosenborg har en ung stall, at det skulle bygges selvtillit, og at det skulle bygges relasjoner.