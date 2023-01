God start for Hovland på Hawaii

Viktor Hovland er på vei mot nok en god PGA-søndag med golfeliten, men forspranget til toppen er trolig for langt.

KLATRER: Viktor Hovland på Hawaii.

08.01.2023 22:04

Hovland startet dagen ti slag under par, 14 slag mer enn lederen Collin Morikawa. Nordmannen var med det på en delt 25.-plass før spillet startet opp igjen søndag med den fjerde og siste runden.

Søndag åpnet Hovland med tre birdier på de fem første hullene. Også på hull ni ble det en birdie, i tillegg til at han holdt par på de andre hullene.

Etter halvspilt runde ligger Hovland på delt 17.-plass. De fire beste har fortsatt ikke gått ut.

«Tournament of Champions»-turneringen på Hawaii er for alle spillere som noterte seg for en turneringsseier i fjor.