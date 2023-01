Hovland-opptur på Hawaii: Avsluttet med kanonrunde

Det har ikke gått på skinner for Viktor Hovland (25) i Sentry Tournament of Champions, men nordmannen vartet opp med en god avslutning på turneringen på Hawaii.

KLATRER: Viktor Hovland på Hawaii.





08.01.2023 22:04 Oppdatert 08.01.2023 23:34

Hovland startet dagen ti slag under par, 14 slag mer enn lederen Collin Morikawa. Nordmannen var med det på en delt 25.-plass før turneringen skulle avsluttes søndag.

Hovland åpnet med tre birdier på de fem første hullene. Også på hull ni ble det en birdie, i tillegg til at han holdt par på de andre hullene.

25-åringen fortsatte å spille seg til nye birdiemuligheter, og på den siste halvdelen rullet han inn tre nye birdier og resten par. Dermed gikk han dagen uten noen bogeyer.

Hovland ligger for øyeblikket på en delt 11. plass, med en score på 17 slag under par, men det er ventet at nordmannen kommer til å dale noe på resultatlisten når de resterende spillerne gjør seg ferdige.

Neste uke venter det mer spill på Hawaii. Da arrangeres PGA-turneringen Sony Open. Hovlands caddie Shay Knight har imidlertid bekreftet overfor Eurosport at Hovland ikke kommer til å delta i den turneringen. Nordmannen reiser heller hjem til Oklahoma i USA for å trene. Dermed blir hans neste turnering Farmers Insurance Open som går fra 25. til 28. januar.

«Tournament of Champions»-turneringen på Hawaii er for alle spillere som noterte seg for en turneringsseier i fjor.