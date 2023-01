Klæbo: – Den beste nyheten jeg har fått

Uno-X er klar for Tour de France. Det gleder Johannes Høsflot Klæbo mer enn noe annet i dag.

Johannes Høsflot Klæbo kan glise for nyheten om at sykkellaget Uno-X er klar for Tour de France.

04.01.2023 13:23 Oppdatert 04.01.2023 13:56

OBERSTDORF: Nyheten om at et norsk sykkellag får delta i Tour de France for første gang i historien kom like før startskuddet gikk i Oberstdorf onsdag.

Det trønderske sykkellaget Uno-X har fått én av to wildcard-plasser i årets utgave.

